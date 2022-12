Explosions reported in Russian region at Ukraine border

In the Russian city of Shebekino, which is not far from the border with Ukraine, there were explosions, Russian Telegram channels report, as cited by Ukrainska Pravda.

Part of the city was left without electricity, there is an injured person.

У російському Шебекіно видно стовпи диму, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл, частина міста без світла, є поранений. Відео з російських Telegram-пабліків pic.twitter.com/aon4roTaD1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 20, 2022