Russian forces launch four offensives on Ukrainian southern fronts simultaneously

Russian forces have launched large-scale assault operations across multiple southern Ukrainian fronts. They are employing infantry, armored vehicles, quad bikes, and motorcycles, says Southern Defense Forces Spokesperson Vladyslav Voloshyn, as per UkrInform.
“Afternoon attacks occurred on several directions, involving substantial infantry and armored units,” Voloshyn reports.
200 troops, tanks, and vehicles clash
Russian assault groups advanced near Mala Tokmachka, Shcherbaky, Novodanylivka, and Novoandriivka settlements.