‘They are defenders of Ukraine!’, open letter to CNN from Ukrainian civic leaders about Azov Regiment

Ukrainian defender carries a baby over a river using the remains of a bridge destroyed by Russian bombardment in an area of continued Russian attacks. March 4, 2022. Credit: Dattalion

Editor’s Note The Azov Regiment has been combating Russia’s genocidal invasion of Ukraine, heroically resisting the siege of Mariupol, where Russia murdered at least 5,000 civilians, with incredible stamina. Yet, some in Western media have been repeating the Kremlin’s false narrative about the regiment being “neo-Nazi.” The open letter by leaders of Ukraine’s political, civic, and business communities asks CNN to remove false information and apologize to a military unit that demonstrates an outstanding level of humanism and heroism while defending the city. The Azov Regiment has been combating Russia’s genocidal invasion of Ukraine, heroically resisting the siege of Mariupol, where Russia murdered at least 5,000 civilians, with incredible stamina. Yet, some in Western media have been repeating the Kremlin’s false narrative about the regiment being “neo-Nazi.” The open letter by leaders of Ukraine’s political, civic, and business communities asks CNN to remove false information and apologize to a military unit that demonstrates an outstanding level of humanism and heroism while defending the city.

We, Ukrainian politicians of different ideological views, industrialists, and businessmen, would like to address the CNN journalists and editors. We are grateful to you for your comprehensive and non-biased coverage of the war in Ukraine. We are also grateful for explaining to your audience what the Kremlin’s manipulations are. At the same time, we would like to point out Russia’s key anti-Ukrainian tricks that it uses for Western audiences. What is it about?

In declaring his brutal and devastating war, Vladimir Putin called it “demilitarization” and “denazification.” Putin said Russia is dropping bombs on peaceful Ukrainian cities to stop the “genocide” of Russian-speaking residents by “neo-Nazis.” The Russian authorities specifically point to the members of the Azov National Guard Regiment as an example of such neo-Nazis. We urge all to be very careful when commenting on the Azov topic. As CNN columnists Tara John and Tim Lister have already mentioned in their columns, it is a favorite target of Russian propaganda. And in our opinion, many honest observers have partly become the objects of Russian propaganda.

Firstly. Putin’s propaganda deliberately confuses the Azov National Guard Regiment and the National Corps Party. It is true that after completing their military service some former Azov commanders formed a political party, and among its members were other Azov veterans. However, the Azov Regiment is not a wing of the party and is not related to it in any way. It is a part of the National Guard of Ukraine under the command of the General Staff and the Supreme Military Command of Ukraine. As for the party, Ukrainian law prohibits communist and Nazi ideology.

Secondly. The authors use a quote attributed to politician Andriy Biletsky, who allegedly called for a “white crusade” in 2010. The only source for that quote is Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov, and he used it in 2015 to justify Russian aggression. Since then, the quote has been used by various media, including the respected Guardian newspaper, on which CNN relies. However, the only living witness to Biletsky’s statement is Mr. Lavrov, and there is no other evidence that the Azov ex-commander ever said that. The same Lavrov now claims that Russia is not waging a war against Ukraine.

Thirdly. The CNN authors claim that Azov was financed not only by the state but also by the oligarch Igor Kolomoisky, on whom the United States had imposed sanctions. The fact is that while Kolomoisky did support some volunteer formations during the first Russian invasion, the Azov Regiment was not among them. Still, Russia uses Kolomoisky’s name, realizing that it sounds toxic to the American audience.

In this case, we are dealing not with accidental inaccuracies, but with clever disinformation narratives that are hitting the most painful points in the West with the sole purpose of weakening military and political aid to Ukraine. We urge CNN to publish our letter and apologize to the military unit and remove false information. The false narrative that the defenders of Ukraine are Nazis hurts the families of soldiers who have already died or are now completely surrounded in Mariupol. It also demoralizes Ukraine’s opposition to Russian aggression.

Signed by:

Members of Verkhovna Rada (Ukrainian parliament):

ТАРУТА Сергій, Батьківщина (Taruta Serhii)

АР’ЄВ Володимир, Європейська Солідарність (Ariev Volodymyr)

АРСЕНЮК Олег, Слуга Народу (Arseniuk Oleh)

БАБАК Сергій, Слуга Народу (Babak Serhii)

БАБЕНКО Микола, Довіра (Babenko Mykola)

БАБІЙ Роман, Слуга Народу (Babii Roman)

БАКУМОВ Олександр, Слуга Народу (Bakumov Oleksandr)

БАКУНЕЦЬ Павло, Довіра (Bakunets Pavlo)

БАТЕНКО Тарас, За Майбутнє (Batenko Taras)

БЕЗГІН Віталій, Слуга Народу (Bezghin Vitalii)

БЕЗУГЛА Мар‘яна, Слуга Народу (Bezuhla Mariana)

БІЛОЗІР Лариса, Довіра (Bilozir Larysa)

БОБРОВСЬКА Соломія, Голос (Bobrovska Solomiia)

БОЖИК Валерій, Слуга Народу (Bozhyk Valerii)

БОНДАР Віктор, За Майбутнє (Bondar Viktor)

БОНДАРЕНКО Олег, Слуга Народу (Bondarenko Oleh)

БОНДАРЄВ Костянтин, Батьківщина (Bondariev Kostiantyn)

БУЙМІСТЕР Людмила, позафракційна (Buimister Liudmyla)

В’ЯТРОВИЧ Володимир, Європейська Солідарність (Viatrovych Volodymyr)

ВАСИЛЬЧЕНКО Галина, Голос (Vasylchenko Halyna)

ВАСИЛІВ Ігор, Слуга Народу (Vasyliv Ihor)

ВАЦАК Геннадій, Довіра (Vatsak Hennadii)

ВЕЛИЧКОВИЧ Микола, Європейська Солідарність (Velychkovych Mykola)

ВЕЛЬМОЖНИЙ Сергій, Довіра (Velmozhnyi Serhii)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір, Слуга Народу (Venislavskyi Fedir)

ВІНТОНЯК Олена, Слуга Народу (Vintoniak Olena)

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Віталій, Слуга Народу (Voitsehivskyi Vitalii)

ВОРОНЬКО Олег, Слуга Народу (Voronko Oleh)

ГЕРАСИМОВ Артур, Європейська Солідарність (Gerasymov Artur)

ГЕРАЩЕНКО Ірина, Європейська Солідарність (Herashchenko Iryna)

ГЕТМАНЦЕВ Данило, Слуга Народу (Hetmantsev Danylo)

ГОНЧАРЕНКО Олексій, Європейська Солідарність (Honcharenko Oleksii)

ГОРОБЕЦЬ Олександр, Слуга Народу (Horobets Oleksandr)

ГРИБ Вікторія, позафракційна (Hryb Viktoriia)

ГРИНЧУК Оксана, Слуга Народу (Hrynchuk Oksana)

ГРИЩЕНКО Тетяна, Слуга Народу (Hryshchenko Tetiana)

ГРИШИНА Юлія, Слуга Народу (Hryshyna Yuliia)

ГУЗЕНКО Максим, Слуга Народу (Huzenko Maksym)

ГУЗЬ Ігор, За Майбутнє (Huz Ihor)

ГУРІН Дмитро, Слуга Народу (Hurin Dmytro)

ДАНІЛОВ Віталій, Батьківщина (Danilov Vitalii)

ДИРДІН Максим, Слуга Народу (Dyrdin Maksym)

ДМИТРІЄВА Оксана, Слуга Народу (Dmytriieva Oksana)

ДУБІЛЬ Валерій, Батьківщина (Dubil Valerii)

ДУБНЕВИЧ Ярослав, За Майбутнє (Dubnevych Yaroslav)

ЄВТУШОК Сергій, Батьківщина (Yevtushok Serhii)

ЖЕЛЕЗНЯК Ярослав, Голос (Zhelezniak Yaroslav)

ЗАГОРУЙКО Аліна, Слуга Народу (Zahoruiko Alina)

ЗАДОРОЖНІЙ Микола, Слуга Народу (Zadorozhnii Mykola)

ЗАХАРЧЕНКО Володимир, Слуга Народу (Zakharchenko Volodymyr)

ЗУБ Валерій, Слуга Народу (Zub Valerii)

ІВАНЧУК Андрій, Довіра (Ivanchuk Andrii)

КАБАЧЕНКО Володимир, Батьківщина (Kabachenko Volodymyr)

КАЛЬЧЕНКО Сергій, Слуга Народу (Kalchenko Serhii)

КАСАЙ Костянтин, Слуга Народу (Kasai Kostiantyn)

КИРИЛЕНКО Іван, Батьківщина (Kyrylenko Ivan)

КІНЗБУРЗЬКА Вікторія, Слуга Народу (Kinzburska Viktoriia)

КІТ Андрій, Довіра (Kit Andrii)

КЛОЧКО Андрій, Слуга Народу (Klochko Andrii)

КНЯЖИЦЬКИЙ Микола, Європейська Солідарність (Kniazhytskyi Mykola)

КОВАЛЬ Ольга, Слуга Народу (Koval Olha)

КОВАЛЬОВ Олександр, Довіра (Kovalov Oleksandr)

КОЖЕМ’ЯКІН Андрій, Батьківщина (Kozhemiakin Andrii)

КОЗАК Володимир, Слуга Народу (Kozak Volodymyr)

КОЗИР Сергій, Слуга Народу (Kozyr Serhii)

КОЛЕБОШИН Сергій, Слуга Народу (Koleboshyn Serhii)

КОНСТАНКЕВИЧ Ірина, За Майбутнє (Konstankevych Iryna)

КОПИТІН Ігор, Слуга Народу (Kopytin Ihor)

КОСТРІЙЧУК Сергій, Слуга Народу (Kostriichuk Serhii)

КОСТЮХ Анатолій, Слуга Народу (Kostiukh Anatolii)

КРАВЧУК Євгенія, Слуга Народу (Kravchuk Yevheniia)

КРУЛЬКО Іван, Батьківщина (Krulko Ivan)

КУБІВ Степан, Європейська Солідарність (Kubiv Stepan)

КУЗБИТ Юрій, Слуга Народу (Kuzbyt Yurii)

КУНИЦЬКИЙ Олександр, Слуга Народу (Kunytskyi Oleksandr)

КУЧЕР Микола, Довіра (Kucher Mykola)

КУЧЕРЕНКО Олексій, Батьківщина (Kucherenko Oleksii)

ЛАБА Михайло, Слуга Народу (Laba Mykhailo)

ЛИС Олена, Слуга Народу (Lys Olena)

ЛОПУШАНСЬКИЙ Андрій, Європейська Солідарність (Lopushanskyi Andrii)

ЛУБІНЕЦЬ Дмитро, За Майбутнє (Lubinets Dmytro)

ЛЮШНЯК Микола, Довіра (Liushniak Mykola)

М’ЯЛИК Віктор, За Майбутнє (Mialyk Viktor)

МАЗУРАШУ Георгій, Слуга Народу (Mazurashu Heorhii)

МАРІКОВСЬКИЙ Олександр, Слуга Народу (Marikovskyi Oleksandr)

МЕЗЕНЦЕВА Марія, Слуга Народу (Mezentseva Mariia)

МЕЙДИЧ Олег, Батьківщина (Meidych Oleh)

МЕРЕЖКО Олександр, Слуга Народу (Merezhko Oleksandr)

МИКИША Дмитро, Слуга Народу (Mykysha Dmytro)

МИХАЙЛЮК Галина, Слуга Народу (Mykhailiuk Halyna)

МОКАН Василь, Слуга Народу (Mokan Vasyl)

МОЛОТОК Ігор, За Майбутнє (Molotok Ihor)

МОШЕНЕЦЬ Олена, Слуга Народу (Moshenets Olena)

НАГАЄВСЬКИЙ Артем, Слуга Народу (Nahaievskyi Artem)

НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин, Батьківщина (Nalyvaichenko Valentyn)

НЕГУЛЕВСЬКИЙ Ігор, Слуга Народу (Nehulevskyi Ihor)

НІКОЛАЄНКО Андрій, Батьківщина (Nikolaienko Andrii)

ОСАДЧУК Андрій, Голос (Osadchuk Andrii)

ОСТАПЕНКО Анатолій, Слуга Народу (Ostapenko Anatolii)

ПАВЛЕНКО Ростислав, Європейська Солідарність (Pavlenko Rostyslav)

ПАВЛІШ Павло, Слуга Народу (Pavlish Pavlo)

ПАВЛОВСЬКИЙ Петро, Слуга Народу (Pavlovskyi Petro)

ПАРУБІЙ Андрій, Європейська Солідарність (Parubiy Andriy)

ПЕТРУНЯК Євген, Слуга Народу (Petruniak Yevhen)

ПОЛЯК Владіслав, Довіра (Poliak Vladislav)

ПОТУРАЄВ Микита, Слуга Народу (Poturaiev Mykyta)

ПРИХОДЬКО Борис, Довіра (Prykhodko Borys)

ПРОЩУК Едуард, Слуга Народу (Proshchuk Eduard)

ПУЗІЙЧУК Андрій, Батьківщина (Puziichuk Andrii)

РАЗУМКОВ Дмитро, позафракційний (Razumkov Dmytro)

РУЩИШИН Ярослав, Голос (Rushchyshyn Yaroslav)

САВРАСОВ Максим, Європейська Солідарність (Savrasov Maksym)

САВЧУК Оксана, позафракційна (Savchuk Oksana)

САЛАДУХА Ольга, Слуга Народу (Saladukha Olha)

СИНЮТКА Олег, Європейська Солідарність (Syniutka Oleh)

СОВГИРЯ Ольга, Слуга Народу (Sovhyria Olha)

СОВСУН Інна, Голос (Sovsun Inna)

СЮМАР Вікторія, Європейська Солідарність (Siumar Viktoriia)

ТИМОШЕНКО Юлія, Батьківщина (Yuliia Tymoshenko)

ТРЕТЯКОВА Галина, Слуга Народу (Tretiakova Halyna)

ФЕДИНА Софія, Європейська Солідарність (Fedyna Sofiya)

ФРОЛОВ Павло, Слуга Народу (Frolov Pavlo)

ЦАБАЛЬ Володимир, Голос (Tsabal Volodymyr)

ЦИБА Тетяна, Слуга Народу (Tsyba Tetiana)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Степан, Слуга Народу (Cherniavskyi Stepan)

ЧИЙГОЗ Ахтем, Європейська Солідарність (Chyihoz Akhtem)

ШАПОВАЛОВ Юрій, За Майбутнє (Shapovalov Yurii)

ШАХОВ Сергій, Довіра (Shakhov Serhii)

ЮНАКОВ Іван, Слуга Народу (Yunakov Ivan)

ЮРАШ Святослав, Слуга Народу (Yurash Sviatoslav)

ЮРЧИШИН Ярослав, Голос (Yurchyshyn Yaroslav)

ЯНЧЕНКО Галина, Слуга Народу (Yanchenko Halyna)

Business Leaders:

Alexander Pitenko – Shareholder UVK, CEO TOTALCHEQ

Alexander Tsepko – Partner at Skylum Software, CEO at Lawrina

Alo Streimann – CEO E-Mobile Group B.V.

Andrii Riabchuk – Founder Platon.ua

Andriy Kozin – Managing Partner Focus Estate Fund

Anton Yakovenko – CEO Agrii Ukraine

Artur Kheruvymov – CEO FREGAT

Dakhlalla Maria – CEO All Motion Group LLC

Dmitriy Drebot – Founder D&D group

Dmytro Bugoslavskyi – Director Winner Automotive

Dmytro Novytskyi – CEO JSC Kharkivgas

Ekaterina Malkova – co-Founder TOP Cosmetics Ukraine

Ievgenii Vandin – Founder 2Mac, Mitrax

Ievqen Suzdaltsev – Managing Partner Junimed Health and Organic group

Igor Kabuzenko – Managing Partner Ward Howell Ukraine

Iryna Gorova – co-Founder, CEO MOZGI GROUP, producer

Iryna Povarchuk – CEO DCH Infrastructure & Real Estate

Iryna Varagash – CEO Ekonia

Karlova Tetiana – CEO Invogue Fashion Group

Kostiantin Diachuk – CEO ATIS Pharma

Kostiantyn Voitov – CEO Vector-VS

Lana Sinichkina – Partner, Practice Leader Arzinger Law Firm

Lesia Maliuta – Owner, CEO Promo-Tex

Maksym Onufriiev – Owner, CEO SHATRO LLC

Maryna Dyachenko – CEO MANEZH

Mykola Kanin – co-Owner AKVILON GROUP

Nataliia Iaromenko – CEO Color trend Ltd

Nataliya Morozova – CEO Havas Village Ukraine

Oleg Biliavets – co-Founder, Managing Partner AGROKRAY LLC, Biligrain

Oleg Bodnar – Regional Director, Cisco

Oleh Kovalov – СЕО Ug-Svet, Vatra-SR, Tesla-Montaz

Oleksandr Pochkun – Managing partner in Ukraine Baker Tilly Ukraine

Oleksandr Sorokotyaga – Head of Representative Office in Ukraine, Moldova and Central Asia MMD LLC

Olena Shulika – CEO Premier Hotel Palazzo

Olga Nemchenko – Founder, President Porcelain Medical Group

Roman Valesiuk – СЕО Investment Holding Managing Partner

Ruslan Nonka – Partner Gamedev

Sergey Boyar – CEO Gazer

Sergey Miroshnychenko – CEO HSM Ukraine and AEC

Sergii Shkliar – Founding Partner Arzinger

Sergii Stopa – CEO Amikum Pharma Ltd

Sergio Bielousov – co-founder AIR MEDIA-TECH Inc, Managing Partner AMG Inc, ScaleLab LLC

Sergiy Slupsky – Founder Slupsky Event Agency

Sergiy Sydoruk – CEO Unique Trade

Sergiy Tsipovyaz – СЕО Aeras group

Taras Kozak – President UNIVER Investment Group

Valerii Los – CEO Zdravo LLC, Harwind LLC

Vladyslav Volzhyn – CCO ASBIS APPLE VAD CIS

Volodymyr Brovko – co-Founder VP Mario Ltd

Volodymyr Shemshur – CEO UniMail Ukraine

Yana Matviychuk – CEO ARENA CS LLC

Yevgen Chernetskyy – Founder, CEO Contact-Invest real estate

Yuriy Kryvosheya – Managing Partner, President of Toronto-Kyiv, Yakaboo, KC Hospitality Solutions, PromPrylad, CUCC

Yuriy Ostapyuk – Owner Dneprochem LLC

Yury Urubleuski – Owner VG HOLDING LLC

Sergey Gaydaychuk, President CEO Club Ukraine

