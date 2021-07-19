Институт политики безопасности Минобороны Австрии и Валдай-клуб: пример российского влияния в Центральной Европе

В августе 2018 года горячей новостью стал танец президента России Путина под руку с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. «Дружелюбие» австрийских политиков к России неслучайно - это результат долгосрочных операций России по влиянию на австрийские институции, одной из которых является Министерство обороны.



Article by: Альянс за стабильную демократию

Editor’s Note Это отчет о влиянии России на Австрию, в которой неправительственная организация с теневым финансированием, предполагаемыми финансовыми вливаниями в правопопулистскую Партию свободы и откровенно пророссийской программой превратилась в инструмент приложения мягкой силы Кремля к австрийским вооруженным силам. Читайте английскую версия отчета здесь Финансируемый Министерством обороны Австрии и игорной компанией, она сумела привлечь Национальную академию обороны страны к деятельности Дискуссионного клуба «Валдай» – пропагандистской сцены Кремля, а также «Диалога цивилизаций» – аналитического центра, основанного близким соратником президента России Владимира Путина – со всеми вытекающими последствиями для политики безопасности Австрии. Отчет составлен Альянсом за стабильную демократию – коллективом авторов, пожелавших остаться анонимными. Редакция Euromaidan Press проверила личность одного из авторов – заслуживающего доверия специалиста в соответствующей области – и публикует отчет, поскольку публикация данного глубокого анализа российского влияния в Австрии отвечает общественным интересам.

Министерство обороны Австрии и Россия: от «Института политики безопасности» до «Валдая» и «Общества Австрийско-Российской Дружбы»

Нижеследующее повествование полностью «взято из жизни», авторы ничего не исказили и не изменили. Пожалуй, сложно поверить в такое, поскольку многие из описанного здесь покажется ожившими романами Франца Кафки или «Театром абсурда», весьма популярным в 1950-х годах. Но такова реальность в немаловажной (поскольку это имеет отношение к безопасности) отрасли федеральной администрации Австрийской Республики – страны-члена ЕС, которая гордится своей «свободой от коррупции», «эффективным управлением» и «верховенством права».

«Институт политики безопасности»

«Институт политики безопасности» (нем.: Institut für Sicherheitspolitik, ISP) был, по данным венского еженедельника «Profil», основан в ноябре 2016 года [1]; сам же институт (к примеру, на своей домашней странице) утверждает, что появился только в 2017 году. Он располагался и располагается в офисе венского адвоката Маркуса Чанка (Markus Tschank). Сам Чанк является президентом «Института политики безопасности», единственным еще одним сотрудником которого является юрист Александр Дубовый (Alexander Dubowy).

11 марта 2020 года Федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в офисе Чанка. «Инфраструктура» «Института политики безопасности» там оказалась весьма скудной: «рабочее место» Дубового – это небольшой стол с компьютером в углу конференц-зала. Следователи спросили присутствующего секретаря и стажёра-юриста, в какой мере институт фактически использует офисы фирмы. Последний заявил, что видел Дубового «вроде бы раз в месяц» в офисе [2].

Финансирование «Института политики безопасности»

Любое учреждение, желающее издавать и организовывать или же спонсировать мероприятия в долгосрочной перспективе, нуждается в значительных финансовых ресурсах. Происхождение и использование таковых «Институтом политики безопасности» привлекло внимание различных средств массовой информации, особенно с 2018 года, а также Прокуратуры по экономике и коррупции (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKStA): «Институт политики безопасности» является одной из частных ассоциаций, проверявшихся или проверяемых на возможные скрытые вливания денежных средств в «политические партии». В ее случае подразумевалась право-популистская Партия свободы Австрии (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ).

Кроме того, широко известным является соглашение о сотрудничестве между «Институтом политики безопасности» и Novomatic’ом – компанией, которая называет себя «одной из крупнейших в мире групп по игровым технологиям». По словам Чанка, контракт был подписан в 2018 году (когда он был – случайно или нет – членом Национального совета, нижней палаты австрийского Парламента, от Партии свободы).

Контракт продлится до конца 2020 года, при этом Novomatic обязывалась выплатить, по разным данным, от 200 000 до 240 000 евро за эти «определенные услуги» [3]. Из имеющейся информации также вытекает, что «Институт политики безопасности» только в 2018 и 2019 годах получил от Novomatic 240 000 евро [4]. Пресс-секретарь Novomatic’а Бернхард Крумпель (Bernhard Krumpel) подтвердил «многолетнее соглашение о сотрудничестве» с институтом: сотрудничество существует

«среди прочего, из-за требований международных организаций по азартным играм […] укрепить наши навыки в области безопасности и продемонстрировать действия. По этой причине осуществлялись совместные проекты и индивидуальное сотрудничество с Институтом политики безопасности, в соответствии с которым условия нашего контракта идентичны условиям контракта с Министерством обороны, которое является важным партнером Института политики безопасности» [5].

Крумпель добавил, что Novomatic «естественно» предоставил все это австрийским властям. По словам Novomatic, здесь нет «никакого секрета», поскольку на мероприятиях «Института политики безопасности» был представлен под собственным логотипом. Переговоры об этом сотрудничестве начались еще до создания коалиционного правительства (сформированного в декабре 2017 года) из христианско-демократической Австрийской Народной партии (Österreichische Volkspartei, ÖVP) и Партии свободы, а именно в рамках коалиции Социал-демократической партии Австрии (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) и Народной партии при канцлере Кристиане Керне (Социал-демократическая партия) [6].

Чанк при каждой возможности повторяет, что « Институт политики безопасности» является «аналитическим центром политики безопасности, независимым от партий» [ 7 ]. Однако это незамедлительно ведет к важному вопросу: зачем игорной компании нужен «анализ» политики безопасности и, в частности, России Владимира Путина (см. ниже)? Ведь маловероятно, что она исходит только из «требований международных игровых организаций». Возможно ли, что Novomatic работает в известной прибыльной сфере онлайн-игр в России? В начале февраля 2019 года Томас Граф (Thomas Graf), который в то время отвечал за технологии в совете директоров Novomatic, заявил, что Novomatic выходит только на регулируемые рынки, «поэтому о России или Китае не может быть и речи» [8].

Как бы там ни было, Чанк с 2018 года постоянно утверждает, что весь доход от соглашений о сотрудничестве «всегда надлежащим образом облагался налогом»; «Никогда не было ни прямых, ни косвенных потоков платежей в пользу какой-либо партии или околопартийных организаций». Это было бы «совершенно несовместимо» с уставом «Института политики безопасности» [9]. Правда, этого устава нет на домашней странице института.

Представитель австрийского Министерства обороны Михаэль Бауэр (Michael Bauer) в своих интервью оправдывал платежи «Институту политики безопасности»: институт, дескать, получил «ту же сумму, что и другие институты», с которыми сотрудничает Министерство. Кроме того, Бауэр подтвердил, что соглашение между Министерством обороны и «Институтом политики безопасности» было заключено уже в начале 2017 года, то есть при министре обороны от Социал-демократической партии Хансе Петере Доскозиле (Hans Peter Doskozil). Объяснение Бауэра касательно выбора именно этого института в качестве партнера по сотрудничеству звучит неубедительно:

«Министерство обороны также связано демократической динамикой. Только когда все факторы приняты во внимание, может быть гарантирована всесторонняя оценка политики безопасности».

На более чем резонный вопрос может ли «Институт политики безопасности» с президентом (а именно Чанком), входившим в правление Общества Австрийско-Российской Дружбы (Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft), проводить анализы именно по России, Бауэр уклончиво ответил, что «акцент» «Института политики безопасности», якобы, был сделан на «вопросах безопасности в отношении соседних стран: Чешской Республики, Словакии, Венгрии и Западных Балкан» [10]. – Однако все посетители домашней страницы «Института политики безопасности» могут убедиться в том, что явно не эти страны и регионы находятся в центре его деятельности, а бывший Советский Союз и, в частности, Россия.

Затем Чанк ушел из руководства Общества Австрийско-Российской Дружбы, но бригадный генерал Густав Э. Густенау (Gustav E. Gusenau), долгие годы являвшийся заместителем начальника Управления политики безопасности Министерства обороны и (до февраля 2020 г.) его офицером связи c секретариатом Совета национальной безопасности Австрии, и далее оставался в президиуме Общества (о чем открыто сообщал сайт Общества) – как и Йоханнес Хюбнер (Johannes Hübner), венский юрист, который был членом Национального совета от Партии свободы с 2008 по 2017 год.

В феврале 2012 года общественность узнала, что небольшая делегация Партии свободы, состоящая из их официального представителя по внешней политике – Хюбнера – и Йоханна Гуденуса (Johann Gudenus; он немного говорит по-русски и являлся «самым энергичным сторонником пророссийской позиции» в партии [11]), приехал в Грозный чтобы встретиться с Рамзаном Кадыровым – правителем по милости Путина северокавказской республики Чечня. В интервью чеченскому телеканалу Хюбнер заявил, что он «впечатлен прогрессом, достигнутым республикой [Чечней]».[12] Этот визит также отразил усилия Партии свободы по скорейшей отправке чеченских беженцев из Австрии в Россию, к чему стремился и Кадыров. МИД Австрии охарактеризовал решение Партии свободы о направлении делегации к Кадырову как «абсурдное» [13]. Но Партия свободы не дистанцировлась от своей «параллельной внешней политики».

Люка Мишеля [Luc Michel]); по сути, это было ни что иное, как comédie plébiscitaire (“плебисцитная комедия”)[ В марте 2014 года Гуденус и Хюбнер были среди «международных наблюдателей», которые провели «псевдомониторинг» «референдума» на украинском полуострове Крым, который уже был оккупирован российскими войсками (поездка осуществлялась финансируемой Москвой организацией «Евразийская обсерватория демократии и выборов», организованные под руководством бельгийского «национал-большевика»[Luc Michel]); по сути, это было ни что иное, как comédie plébiscitaire (“плебисцитная комедия”)[ 14 ].

Хюбнер вышел из списка кандидатов Партии свободы на выборах в Национальный совет в 2017 году после того, как антисемитские аллюзии из его лекции 2016 года стали известны общественности [15]. Однако вскоре об этом забыли: когда в ноябре 2020 года Чанк вернулся в австрийский Парламент в качестве члена Федерального совета (Верхней палаты), никто не протестовал.

В июне 2020 года Гуденус (который с осени 2019 года также «нуждался в объяснении» [16] из-за растущего числа доказательств употребления кокаина во время его политической карьеры; так он и был вице-мэром Вены) утверждал, что предложение о создании «Института политики безопасности» не было сделано его партией (то есть, Партией свободы), а пришло от Доскозила: тот якобы предложил Партии свободы по телефону создать «мозговой центр», ориентированный на безопасность, на основе модели подобных институтов Социал-демократической партии и Народной партии, который позднее Минобороны поддержит финансово (Доскозил решительно отрицал это [17]).

Гуденус по-прежнему охарактеризовал предполагаемую идею Доскозила как хорошую, потому что «с Институтом политики безопасности многое произошло с точки зрения политики безопасности, стратегии и тому подобного». Доскозил, который сейчас является губернатором провинции Бургенланд, решительно отрицал историю Гуденуса: «Институт политики безопасности», мол, «не получил ни цента» за время пребывания Доскозила на посту министра обороны.

Однако, по офису Доскозила, верно и то, что каждое министерство «также полагается на приобретение экспертных знаний и получение консультаций извне». Губернатор Доскозил предполагает, по словам его офиса, что его преемники на посту министров обороны проверяли предоставление услуг, прежде чем они предоставляли средства «Институту политики безопасности».

Если институт оказывал соответствующие услуги, «то проблем не возникало. В любом случае, это не имеет никакого отношения к финансированию партий». При этом офис губернатора Доскозила, намеренно или непреднамеренно, поддержал соответствующие заявление Чанка. Последний, однако, подчеркнул, что при министре Доскозиле (который находился на этом посту с 26 января 2016 г. по 18 декабря 2017 г.) Минобороны переводило денежные стедства [18].

Политически заинтересованный обозреватель в недоумении: действительно ли трудно или даже невозможно четко доказать или опровергнуть что федеральное министерство – которому в принципе не разрешается тратить ни цента без письменной документации – недавно передал деньги частной ассоциации?[/box] 21 июня 2020 года венская ежедневная газета «Der Standard» со ссылкой на внутреннюю отчетность «Института политики безопасности» (т.е. на документы государственных органов) сообщила, что он действительно получал деньги от Министерства обороны: в 1 июня 2017 года при министре Доскозиле – ровно 100 000 евро. В результате офис губернатора Доскозила признал ошибку «из-за неверного информационного статуса». Но в решении Доскозила в 2017 году финансировать «Институт политики безопасности» офис по-прежнему не видел проблемы [19]. Также интересно, что «Институт политики безопасности» получил пожертвования от ILAG Vermögensverwaltungs GmbH, которая полностью принадлежит «Industrieliegenschafts AG». Последняя компания, в наблюдательный совет которой входит бывший вице-канцлер Австрии Михаэль Шпинделеггер (Michael Spindelegger) от Народной партии, принадлежит семье Турнауэров (Turnauer), известной в Австрии своей замкнутостью. Но с какой конкретной целью эти две компании спонсировали «Институт политики безопасности» и другие ассоциации, связанные с Партией свободы, якобы на 475 000 евро [20] в период с ноября 2015 года по август 2018 года, из которых 100 000 были переданы «Институту политики безопасности» в июне 2018 года [21]? В декабре 2017 года Марио Кунасек (Mario Kunasek) от Партии свободы стал министром обороны в коалиции с Народной партией федерального канцлера Себастьяна Курца. Конечно, Кунасек не возражал против финанси́рования «Института политики безопасности» своим министерством. Парламентский запрос, полученный 21 ноября 2018 года от членов и тогда, и ныне оппозиционной патрии Neos (либералы) к Кунасеку по поводу «Института политики безопасности» ссылался на материа́лы в «Profil» и хотел узнать, в частности, какие услуги «Институт политики безопасности» предоставляют за 200 000 евро в год, исходя из периода с начала 2017 г. по конец 2020 г. [22]. Ибицагейтом» рухнула коалиция Народной партии и Партии свободы. Скандал разразился в мае 2019 года из-за видеозаписи, тайно снятой на Ибице (Испания), на которой, как представляется, бывший вице-канцлер Австрии и лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и заместитель лидера Партии свободы Йохан Гуденус склоняются к принятию предложения женщины, изображавшей из себя племянницу российского бизнесмена, обеспечить партии позитивный пиар в новостях в обмен на государственные контракты. В мае 2019 года в связи с «» рухнула коалиция Народной партии и Партии свободы. Скандал разразился в мае 2019 года из-за видеозаписи, тайно снятой на Ибице (Испания), на которой, как представляется, бывший вице-канцлер Австрии и лидер Партии свободыи заместитель лидера Партии свободысклоняются к принятию предложения женщины, изображавшей из себя племянницу российского бизнесмена, обеспечить партии позитивный пиар в новостях в обмен на государственные контракты. После развала коалиции пришло переходное правительство под руководством беспартийного канцлера Бригитте Бирляйн (Brigitte Bierlein). Ходатайство членов Национального совета от Народной партии Йозефа Мозера (Josef Moser) и Михаеля Хаммера (Michael Hammer) о принятии резолюции «Относительно 200 000 евро от Министерства обороны Кунасека для ассоциации, близкой к Партии свободы» датируется 4 июля 2019 года. В этом документе констатируется «пророссийская ориентация» «Института политики безопасности» (см. также ниже), что и подтверждается цитатами из публикаций Дубового. В нем также говорится: «В настоящее время ведется расследование в отношении президента Института политики безопасности, члена Национального совета от Партии свободы Маркуса Чанка по подозрению в присвоении и грубое ущемление интересов кредиторов в Прокурату́ре по экономике и коррупции. Расследование ведется в связи с так называемой видеозаписью встречи на Ибице[1. Прокурату́ра по экономике и коррупции расследует подозрения в тайном финансировании партий через ассоциации, связанные с Партией свободы, в деятельности которых приняимал участие член Национального совета Чанк. Ввиду этих обвинений неизбежен пересмотр соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны, которое тогда возглавлял министр Марио Кунасек от Партии свободы, и Институт политики безопасности, возглавляемым членом Национального совета от Партии свободы Маркусом Чанком». Следовательно, в соответствии с этим ходатайством, следует поручить Отделу внутреннего аудита Министерства обороны рассмотреть соглашение об оказании услуг между Министерством и «Институтом политики безопасности» в соответствии с принципами экономии, целесообразности, и законности. Результаты должны быть доведены до сведения Национального совета не позднее 15 августа 2019 года [23]. Теперь, конечно, не следует упускать из виду, что сама Народная партия не может обойтись без «пророссийских» политиков и функционеров, наиболее представленных в Экономической палате, где Путину в каждый его визит аплодируют стоя. В любом случае, беспартийный министр обороны переходного правительства генерал Томас Старлингер (Thomas Starlinger) в своем письменном ответе на ходатайство от 13 августа 2019 не нашел ничего плохого в наследии своего предшественника Кунасека, и «пророссийскую направленность» «Института политики безопасности» он даже не упомянул. Вместо этого Старлингер обратился ко всем – формально частным – институтам, с которыми Минобороны «сотрудничает» [24] (проще говоря: которые поддерживаются за счет налогоплательщиков). В приложении к неинформативному письму Старлингера дается обзор всех этих институтов (помимо самого «Института политики безопасности»): Австрийский институт Европы и политики безопасности (Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, AIES),

центр по исследованию мира и конфликтов (Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung, ÖSFK),

Форум международного диалога им. Бруно Крайски (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, BKF)

Австрийский институт международной политики (Österreichisches Institut für Internationale Politik, OIIP). Первый считается близким к Народной партии, остальные три – более или менее «склонными» к Социал-демократической партии. В отношении «Института политики безопасности» говорится: «В процессе приобретения знаний, имеющих отношение к Министерству обороны, Институт политики безопасности сосредотачивается на анализе взаимодействия между политическими проекциями из США и России» (что именно такое «взаимодействие между политическими проекциями из США и России»?). И далее по тексту: «Услуги, предоставляемые данным институтом, имеют высокое качество и политическую актуальность в рамках процесса консультирования по вопросам политики в области безопасности и обороны, проводимого Министерством обороны» [25]. Иными словами, даже не началась какая-либо объективная оценка содержимого деятельности «Института политики безопасности» или же «сотрудничества» Министерства обороны с ним. Поэтому необходимо оценить бремя для налогоплательщиков, которое возникает из-за финансирования « Института политики безопасности» Министерством обороны – совершенно отдельно от возможного скрытого финансирования Партии свободы.

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Кстати, 2 декабря 2019 года «Институт политики безопасности» и Novomatic организовали в бальном зале Дворца Эшенбах в центре Вены лекцию Северина Глазера (Severin Glaser) из Венского университета экономики и управления бизнесом на тему «Отмывание денег – факторы риска и предотвращение в теории и на практике». И это на полном серьезе, без всякой сатиры.

Но как мог Старлингер, который в течение своего шестимесячного срока на посту министра обороны неоднократно обращал внимание на – фактически несомненно существующее – резкое недофинансирование вооруженных сил и который, несомненно, в качестве адъютанта президента Aвстрии Александра Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen) – который долгое время был главой Партии Зеленых – далек от Партии свободы, оправдать расходы на «Институт политики безопасности»? Или Старлингер даже не читал того, что бюрократы его министерства поставили ему на подпись?

Это лишь некоторые из многих вопросов, которые возникают при рассмотрении «Института политики безопасности», его деятельности и финансового обеспечения. Большинство ответов все еще отсутствует – потому, что многие из людей, которые изначально или даже до сих пор вовлеченные во все эти процессы, либо молчат, либо уклоняются «бросая дымовые свечи» или вообще оставляя ложные следы.

Чанк, в любом случае как адвокат, представитель профессиональной группы, которая не совсем голодает, а иногда и член Национального совета с соответствующей зарплатой, позволял себе дополнительный заработок, от которого среднестатистические работники зеленеют от зависти или краснеют от гнева. Таким образом, он получил через «Институт политики безопасности» (на основании решения его правления в феврале 2018 года) нетто 36 000 евро в год в качестве «платы за управление».

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Кроме того, он регулярно взымал плату за действия (телефонные звонки, электронные письма и т. д.), которые он якобы или фактически выполнял для «Института политики безопасности», по почасовой ставке в 350 евро (обычная для адвокатов). Кроме того, были «расходы на управление», то есть «расходы на аренду и персонал офиса», которые Чанк оплачивал на фиксированной основе: еще 9000 евро за три месяца. Также президент «Института политики безопасности» Чанк выставлял счета адвокату Чанку за «юридические консультации».

Издание «Standard» резюмировало, что «Институт политики безопасности» был «прибыльным источником денег» для Чанка [26]. Сылаясь на материал этой газеты, Neos передал еще один парламентский запрос об «Институте политики безопасности» и Чанке министру юстиции Альме Задич (Alma Zadić; из партии Зеленых) 12 марта 2020 года [27]. Ровно через два месяца Задич ответила с явной ссылкой на «Институт политики безопасности», что отчеты о расходах не являются предметом расследования прокуратуры. Зато речь идет о «пожертвованиях, сделанных ассоциациям, связанным с партиями, в результате чего с точки зрения уголовного права рассматривается только подозрение в присвоении со стороны до́нора […]» [28].

По состоянию на середину 2021 года было известно о шести ассоциациях, связанных с Партией свободы, включая “ISP”, которым было перечислено около 1,5 миллионов евро в виде пожертвований, спонсорства и субсидий. До сих пор неясно, на что в действительности должны были пойти эти деньги. В сентябре 2020 года расследование в отношении фигурантов (включая Штрахе, Гуденуса и Чанка) было прекращено, поскольку тайное финансирование партий, как утверждается, не является уголовным преступлением в Австрии [29]. Однако было непонятно, почему данные ассоциации, а также Партия свободы, всегда категорически отрицали, что партия в конечном итоге должна была финансироваться через эти ассоциации. Однако Прокуратура по экономике и коррупции продолжала расследовать “использование средств ассоциациями для злоупотребления доверием”. Чанк и еще три бывших деятеля ассоциаций фигурируют в качестве обвиняемых [30].

Так же актуальным в данном контексте является появление Чанка перед Комитетом по расследованию Национального Совета по «Ибицагейту» 10 июня 2020 г. Чанк, против которого ведется расследование Прокурату́ры по экономике и коррупции (которая ходатайствовала о лишении его депутатской неприкосновенности, что – в том числе с его собственным голосом – получилось 13 июня 2019 г.), широко использовал свое право на отказ от дачи показаний; но, конечно, он отрицал любые субсидии Партии свободы через «Институт политики безопасности».

Депутат Национального Совета от Neos Стефани Криспер (Stephanie Krisper) подозревала, однако, что 45 000 евро перешли от «Института политики безопасности» к двум компаниям, включая Imbeco GmbH Чанка, в которой также Гуденус – в июле 2017 года на печально известной встрече с «племянницей российского олигарха» на Ибице соратник и собутыльник Хайнц-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache) – и ныне глава организации Партии свободы в Вене Доминик Непп (Dominik Nepp) – были негласными компаньонами.

Член Комитета по расследованию Национального Совета от Социал-демократической партии Кай Ян Крайнер (Kai Jan Krainer) заключил, что «деньги от Novomatic через «Институа политики безопасности» и одну фирму поступали к политикам» [31].

Правда, Гуденус и Непп утверждали, что не видели «ни цента». Novomatic с самого начала опроверг какие-либо выплаты Партии свободы или близким к ней частным ассоциациям чтобы не оставить без комментариев заявление Штрахе на Ибице «Novomatic платит всем». Тогдашний глава Партии свободы на Ибице намекнул на роль такие ассоциации чтобы партийные пожертвования «обошли Счётную палату». Согласно оценке «Profilя», австрийские судебные органы расценили платежи Novomatic «Институту политики безопасности» по состоянию на июнь 2020 года как «предполагаемые взятки» [32]. И в том же журнале после анализа заявлений Штрахе на Ибице сложилось впечатление, что они звучали «как пресс-релизы Novomatic» [33].

В июне 2020 года стало известно, что сам Штрахе был причастен к Imbeco, о чем он сообщил Счетной палате, но не парламенту. «Институт политики безопасности» заплатил Imbeco 27 ​​000 евро (которые оно позже перевел обратно). Также еще одна компания Чанка, Pegasus, переводила деньги «Институту политики безопасности» [ 34 ]. В том же месяце выяснилось, что – после того, как давно предполагалось, что «Институт политики безопасности» должен «собирать» пожертвования «направляемые» Партии свободы – и сама партия заплатила «Институту политики безопасности» 25 000 евро в 2017 году и 10 000 в 2018 году. Смысл этих сделок до сих пор неясен [ 35 ].

Также интересно, что Чанк был связан с Крумпелем (который однажды работал пресс-секретарем министра финансов федеральной земли Нижняя Австрия Вольфганга Собтка от Народной партии, который с декабря 2017 года является спикером Национального совета): эти двое управляли компанией Polimedia до 2016 года, которая по ме́ньшей ме́ре в 2013 и 2014 годах на договорной основе работала на венскую городскую организацию Партии свободы.

В конце 2016 года на посту управляющего директора Polimedia Крумпеля сменил тогда еще неизвестный широкой австрийской общественности человек: Петер Сидло (Peter Sidlo), давний член районного совета Альзергрунда (Вена) от Партии свободы. В начале 2018 года Polimedia была расформирована [36]. Действительно ли это совпадение, что муж сестры Сидло, Маркус Браун (Markus Braun), стал казначеем «Института политики безопасности»? Вряд ли, поскольку он был ключевым игроком в сети ассоциаций, связанных с Партией свободы, и председателем ассоциации «Austria in Motion», которая, как и «Институт политики безопасности», подозревалась в том, что собирала пожертвования для Партии свободы при Штрахе [37]. «Austria in Motion» выплатила деньги сыну Густенау, чтобы «поддержать его спортивную карьеру» [38] (!). И Крумпель вызвал интерес Прокуратуры по экономике и коррупции в начале марта 2020 года; в следующем месяце было объявлено, что он покидает Novomatic.

Мероприятия и круг экспертов «Института политики безопасности»

В мае 2018 года «Институт политики безопасности» выступил в качестве организатора «Центральноевропейской конференции по безопасности» в эксклюзивном отеле Park Hyatt в Вене, где обсуждались «текущие угрозы безопасности в Европе» – с участием назначенного или номинированого Партией свободы членов правительства Кунасека, Норберта Хофера (Norbert Hofer; министр транспорта, инноваций и технологий) и Карин Кнайсль (Karin Kneissl; мнистр иностранных дел).

Был там и член Партии свободы Вольфганг Бауманн, тогда генеральный секретарь Министерства обороны, а также политики из Словении, Болгарии и Хорватии.

Сообщения об этом малопродуктивном с научной точки зрения, но, тем не менее, дорогом мероприятии все же можно найти на сайтах Минобороны [39] и Ордена Святого Георгия [40]. Там, в свою очередь, многочисленные представители Партии свободы действовали как «почётныйе рыцари» («Ehrenritter»), в том числе Хофер (преемник Штрахе на посту главы Партии свободы), а также Гуденус и Чанк. Орден, возглавляемый Карлом Габсбургом (Karl Habsburg; внук последнего императора Австро-Венгрии Карла) как великий магистр (Großmeister), «стремится поклоняться Святому Георгию как покровителю рыцарства» и поддерживать «старую австрийскую государственную мысль» [41] – стает вопрос: что это на самом деле означет в 21. веке.

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В феврале 2019 года член регионального парламента Нижней Австрии Удо Ландбауэр (Udo Landbauer) от Партии свободы провел трехдневный семинар для «Института политики безопасности» на тему «Нейтралитет и безопасность в Центральной Европе» в пятизвездочном отеле Weisses Rössl в австрийском элитном курортном городе Китцбюэл. Обычно «Институт политики безопасности» очень активно рекламирует свои мероприятия, но здесь почему-то было «закрытая кампания»; Чанк демонстративно хранил молчание об участниках. Когда его спросили о пользе мероприятия, он указал на позицию Ландбауэра как специалист по вопросам безопасности нижнеавстрийской организации Партии свободы [42].

Также в феврале 2019 года «Институт политики безопасности», Общества Австрийско-Российской Дружбы и Исследовательская группа полемологии и правовой этики Венского университета (которая, в свою очередь, тесно сотрудничает с Национальной Академией Обороны в Вене; см. ниже) были приглашены на презентацию «политического триллера» Александра Рара (Alexander Rahr) под названием «2054 год – Путин в расшифровке».

Немец Рар, который любит, чтобы его называли «самым известным немецким экспертом по России» а также «профессором» (он почетный профессор двух московских вузов), является автором многочисленных публикаций по России и одним из самых влиятельных «понимателей Путина» («Putinversteher») в немецкоязычных странах.

Оккупированные и реинтегрированные отколотые регионы в Европе. На основе карты ecfr.eu.

Рар может «объяснить» все – авторитарно-националистический режим Путина, его войны (в настоящее время против Украины, в Сирии и Ливии), а также аннексии Крымского полуострова и, де-факто, сепаратистских территорий в Республике Молдова (Приднестровье) и Грузии (Абхазия, Южная Осетия).

Однако Рар, в первую очередь, лоббист контролируемого Кремлем газового гиганта Газпром; он никогда не имел никакого отношения к научному или «только» критически-независимому политологическому анализу.

Намек на этот факт «даже» был обнаружен в репортаже об этом событии, который Общества Австрийско-Российской Дружбы разместило на своей домашней странице: там говорится, что Рар «работает консультантом по вопросам хозя́йственной де́ятельности в энергетической отрасли и, в частности, консультирует Gazprom Brüssel» [43]. Рар уже много лет является постоянным гостем в различных СМИ, делая такие заявления, как «Американцы ампутировали немцам мозги», «Немцы пристрастились к нравственной силе Израиля, потому что Холокост постоянно терется им в лицо» и «Запад ведет себя как Советский Союз» [44] (и многие другие ему подобные, которые никогда не причиняли ему вреда в долгосрочной перспективе). В глазах «Института политики безопасности» и тех, кто его обслуживает и финансирует, Рар – очевидно – не дискредитировал себя.

По состоянию на середину июня 2020 года на сайте «Института политики безопасности» можно было найти более 50 человек из Австрии, Германии, Италии, Голландии, Боснии и Герцеговины, США, России, Китая, Азербайджана, Армении, Грузии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Украины, Канады, Беларуси и Португалии, хотя не всегда ясно, какие конкретные отношения они имеют с «Институтом политики безопасности» [45].

Дубовый считает себя одним из «экспертов» своего собственного заведения; кроме того, среди прочих есть Рар и российский политолог Сергей Маркедонов, интерпретации событий которых почти всегда «удивительно совместимы» с официальной позицией Кремля (это обстоятельство, несомненно, облегчило Дубовому и Маркедонову публикацию своих совместных статей) [46].

Вообще-то возникает вопрос, знают ли все люди, входящие в категорию «Экспертов», об этой чести быть в контакте с «Институтом политики безопасности». По крайней мере в одном случае этого не было, и когда заинтересованное лицо узнало об этом и попросило Дубового исключить его из списка – и тот немедленно сделал это. Некоторые из «экспертов» появляются на домашней странице «Института политики безопасности» как авторы «рабочих документов».

Но есть и авторы, которых (пока что) тщетно ищут среди «экспертов». Особого внимания здесь заслуживает «российский немец» Юрий Кофнер (Yuri Kofner). Однако он оставался на странице «Института политики безопасности» в течение нескольких месяцев в качестве автора публикаций, прежде чем был удален оттуда и в этом качестве [47]. Он – доброжелательно сформулировано – яркая личность:

«Любой, кто погружается в сеть вокруг Кофнера, встречает причудливые институты и личности: бывших агентов КГБ, неонацистов, фашистских публицистов как «поклонника СС» Александра Дугина, и приближенных Путина, таких как Владимира Якунина. Снова и снова следы правых организаций в Вене и Германии приводят к людям, близким к российскому правительству» [48].

Да, а потом эти следы вели еще и к «Институту политики безопасности» (эта статья из газеты «Standard» была опубликована в 2016 году) [49].

Кофнер, который работал на немецкий журнал «Compact» Юргена Эльзeссера (Jürgen Elsässer; он поддерживает Путина и распространяет теории заговора), является постоянным гостем в российских государственных СМИ и имеет отличные связы даже с высокопоставленными чиновниками в Москве.

Кофнер брал интервью у главы австрийского ультраправого движения «Идентитаристов», Мартина Зеллнера (Martin Sellner), а также у самого Эльзессера [50]. Кофнер, также председатель «Российского евразийского движения» (хотя он утверждал, что дистанцировался от Дугина – главного идеолога неоевразизма, который открыто призывал к войне против Украины в 2014 году), среди прочего разместил фотографии на своей странице на Facebook(е) вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым [51], Владимиром Якуниным [52], прокремлевским политиком Константином Косачевым [53], Александром Гауландом (Alexander Gauland) из правоэкстремистской партии Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) [54] и, что с первого взгляда удивительно, с тогдашним главой австрийской Экономической Палаты, Кристофом Лайтлем (Christoph Leitl) от Народной партии [55]. Свою фотографию с агентом российских спецслужб Игорем Гиркиным (псевдоним «Стрелков», который открыто признал, что он развязал войну против Украины на Донбассе весной 2014 года) Кофнер всё-таки удалил [56].

Эксперт по правому экстремизму Антон Шеховцов лично прокомментировал Кофнеру:

«Вы поддержали разрушение Украины, и ваше дружеское рукопожатие с массовым убийцей [Гиркиным] слишком естественно» [57].

Фактически, в 2014 году Кофнер открыто высказался за территориальный демонтаж Украины:

«Новороссия оккупирована силами незаконной фашистской олигархической хунты из Киева, которая сама является коллаборационистским режимом американской империи и получает приказы из Вашингтона. Поэтому под ‚русской весной‘ следует понимать народное национально-освободительное движение Новороссии. Новороссия – это новое суверенное государство, состоящее из восьми бывших юго-восточных областей Украины (Одесса, Николаев, Херсон, Донецк, Луганск, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Кировоград) и, возможно, также Приднестровья» [58].

Не менее важно, чем то, что можно найти на веб-сайте «Института политики безопасности», и то, чего там не хватает: критического анализа российской реальности, начиная с недемократического курса Путина во внутренней политике, и заканчивая войнами, которые он вел в разных странах в течение многих лет или все еще ведет – 1999-2009 г. в Северокавказской Чечне, 2008 г. против Грузии, с 2014 г. против Украины (с оккупацией и аннексией части ее территории), с 2015 г. в Сирии (за Башара Асада, который неоднократно применял химическое оружие против собственного народа), а затем и в Ливии.

Например, в «Институте политики безопасности» точечные бомбардировки сирийских больниц российскими военно-воздушными силами и другие, также крайне неблагоприятные события, конечно же, просто отсутствуют. Субъективно это очень легко понять: Дубовый не хочет подвергать опасности свои хорошо известные отличные контакты в Москве и с российским посольством в Вене.

Заслуживают внимание «Итоги деятельности Института политики безопасности в 2017-2019 годах», опубликованный на домашней странице парламента Австрии [59]. В этот документ входят «широкое присутствие» Рара, Маркедонова и Федора Лукьянова (см. ниже), близкий к Партии свободы профессор новейшей истории Венского университета Лотар Хёбельт (Lothar Höbelt); Кристиан Штадлер (Christian Stadler), профессор философии права Венского университета (и научный ркуководитель диссертации Дубового, который продвигал его в течение длительного времени); так же бывший генеральный инспектор вооруженных сил Германии Харальд Куят (Harald Kujat), который с 2016 года является членом наблюдательного совета «Диалога цивилизаций» Якунина [60] и зарекомендовал себя «достойным» благодаря многочисленным выступлениям в СМИ с пропутинским уклоном.

Постарайтесь подавить смех, когда читаете, что «Институт политики безопасности» организовал 16 апреля 2018 г. панельную дискуссию на тему «Украина, quo vadis?» в сотрудничестве с Обществом Австрийско-Российской Дружбы: Разве такой организатор должен был гарантировать максимально возможную «объективность»?

Политические позиции Чанка и Дубового

Конечно, нельзя было ожидать, что депутат Чанк будет критиковать политику Путина в Национальном совете. В своем выступлении 21 марта 2018 года он сказал: «Михаил Горбачев описывает отношения между Западом и Россией как новую холодную войну. Массивные экономические санкции осложняют отношения между Западом и Россией» [61]. Ни слова не говорится об аннексии Крыма, которая привела к санкциям ЕС 2014 года.

И Дубовый? Он русский по национальности, родился в Семипалатинске (Казахстан) – кстати, не как Александр, а как Руслан –, но много лет живёт в Австрии (и теперь считает себя «обученным австрийцем» [62]).

Однако гораздо важнее то, что он делает все возможное (и почти всегда с успехом) чтобы не скептически относиться к Путину и его политике. Именно это качество принесло ему работу в «Институте политики безопасности». Что касается личных «качеств» Дубового, следует отметить, что он иногда «одалживает» вещи, например книги, и оставляет их себе, несмотря на просьбы о возвращении. И когда Дубовый замечал, что все больше и больше журналистов интересовались им и его ролью в «Институте политики безопасности», он попытался (хотя и с ограниченным успехом) не упоминаться в их материалах – среди прочего, предлагая «быть полезным в других вопросах». Кроме того, он иногда даже отрицал то, что говорил сам в интервью и что еще было доступно в Интернете.

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Однако Дубовый стал все больше нервничать. Например, в ноябре 2020 года он пригрозил независимому венскому аналитическому центру подать иск в уголовный суд, если он не удалит с его домашней страницы совершенно безобидную статью, в которой Дубовый вообще не обвинялся в каком-либо правонарушении. Разве Дубовый хочет установить какую-то цензуру? В любом случае он попытался подмести «следы» контактов между собой и «Диалогом цивилизаций», но добился лишь ограниченного успеха ввиду их большого количества в Интернете. Так что на домашней странице «Диалога» все еще можно увидеть, что он – кстати, вместе с Густенау – выступал на мероприятии 2016 года «Core Europe and/or Greater Eurasia: Options for the Future» («Ядро Европы и / или Большая Евразия: варианты на будущее») [63].

Дубовый утверждал, что он никоим образом не был «лицом, представляющим общественный интерес». Правда, о нем много раз сообщали в различных СМИ, и он также (см. выше) был предметом внимания различных членов Национального совета, особенно в парламентских запросах и в Комитете по расследованию «Ибицагейта» (где Чанк, которому как раз представитель Партии свободы задал вопрос о Дубовом, сослался на право воздержаться от дачи показаний [64]).

А что Дубовый может предложить с точки зрения эксперти́зы?

Так, он «усомнился» в авторстве российских спецслужб в нападении на перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года в Солсбери, Англия; а еще у Дубового был добрый совет для следователей: «Мотивы этого поступка следует искать в профессиональной и частной среде Сергея Скрипаля» [65].

Мнения Дубового об Украине также заслуживают сомнения:

«Минские договоренности и по сей день остаются единственной основой для разрешения конфликта на Донбассе. Однако их реализация зависит как от международных, так и от национальных предварительных условий Украины. Центральным международным предварительным условием является сотрудничество между Вашингтоном и Москвой» [66].

Нет, господин Дубовый. «Центральным международным предварительным условием» для решения того, что вы называете «конфликтом в Донбассе», является прекращение войны России против Украины, которую вы никогда четко не определили и не осудили.

Как аналитик Дубовый «не существует». Например, в связи с внесением поправок в российскую конституцию в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, в январе 2020 года, он верил в якобы запланированное «ограничение президентских сроков» [67].

В интервью в следующем месяце он сказал, что Путин уйдет в отставку в 2024 году. Дубовый «обосновал» это мнение и тем, что президент России «не молодеет» (!?) и «не хочет становиться Мугабе» [ 68 ] (это было намёк на ныне покойного президента Зимбабве, который все еще правил своей страной в возрасте более 90 лет). Не позднее 10 марта 2020 года Дубовый убедился в том, что Путин будет «переизбран» президентом в 2024 году [ 69 ].

Значит, хочет ли Путин, вопреки первоначальному мнению Дубового, все-таки «стать Мугабе»? В любом случае, этот разброд в аргументах – лишь один из многих возможных примеров, подтверждающих полную некомпетентность этого – как гласит официальное обозначение его должности в «Институте политики безопасности» – «научного руководителя» (у которого нет ни одного подчиненного). С 25 июня по 1 июля 2020 года прошел референдум по поправкам к конституции России, который принес ожидаемый результат, поскольку Путин теперь может оставаться у власти до 2036 года; тогда ему будет 84 года.

Что касается Беларуси, то Дубовый разбирается в ней не лучше. В августе 2020 года он фантазировал в комментарии, что авторитарный президент Александр Лукашенко имел «шанс» «войти в историю своей страны как отец-основатель современного белорусского государства» [70]. Отец-основатель? Это явно Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси 1991–1994 годов, а значит, и глава государства в то время, с которым Дубовый встречался несколько раз лично и роль которого он, следовательно, должен знать.

А Лукашенко ненавидит страну, президентом которой он «должен» быть. Он неоднократно заявлял, что был единственным депутатом белорусского парламента, голосовавшим против ратификации Беловежских договоров 10 декабря 1991 года, согласно которым Советский Союз был распущен, а Беларусь получила независимость. Лукашенко никогда не скрывал, что хотел бы (даже частичного) «восстановления» СССР – конечно же, под его собственным руководством.

«Диалог цивилизаций» Якунина в течение многих лет проводил очень дорогие в финансовом отношении конференции на греческом средиземноморском острове Родос, где – какой сюрприз! – Дубовый также выступал в качестве докладчика [71]. Дубового можно найти и на домашней странице «Исследовательского института диалога цивилизаций» [72], в мероприятиях которого он принимал участие [73].

У института есть штаб-квартира в Берлине и офис в Вене (главой которого временно был член Народной партии Вальтер Швиммер (Walter Schwimmer), 1999-2004 гг. Генеральный секретарь Совета Европы) и, конечно же, в Москве. Между прочим, бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр (Alfred Gusenbauer) от Социал-демократической партии – один из «экспертов» «Диалога цивилизаций».

Дубовый в течение многих лет привлекался Министерством обороны Австрии как «эксперт» и автор публикаций [74]. Но Кафедра философии права Венского университета теперь считает его «бывшим сотрудником». Он преподавал на Юридическом факультете этого университета с 2011 года и в последний раз до сих пор в летнем семестре 2020 года, когда он вёл «Введение в политическую мысль и политическую систему России», к которому он подключил через Интернет, среди прочих, и Маркедонова.

Есть ли, собственно, контроль качества учебного процесса, исключающий агитацию, например, за политику Партии свободы в отношении России? Если нет, то почему? И если да, в чём именно этот контроль заключается? Эти вопросы возникают также и особенно в связи с небольшой выдержкой из списка друзей Дубового на Facebook’е. Среди прочих присутствуют нижеследующие:

Чанк, Крумпель, Кофнер, Якунин,

Рейнхард Ойген Бёш (Reinhard Eugen Bösch, член Национального совета от Партии свободы и член венского академического братства Тевтония, которое привержено немецкому национализму),

(Reinhard Eugen Bösch, член Национального совета от Партии свободы и член венского академического братства Тевтония, которое привержено немецкому национализму), Анна Штерманн , рожденная в России жена Флориана Штермана (Florian Stermann; о нем см. ниже);

, рожденная в России жена (Florian Stermann; о нем см. ниже); бывший министр культуры Путина и националистический ханжа Владимир Мединский ;

; Глава КПРФ России Геннадий Зюганов (который регулярно возлагает цветы к могиле Сталина в Кремле в Москве в день его рождения);

(который регулярно возлагает цветы к могиле Сталина в Кремле в Москве в день его рождения); заместитель Зюганова Иван Мельников ;

; пропутинский политик и активист Сергей Марков ;

; «красно-коричневый» писатель и журналист Александр Проханов ;

; Вячеслав Никонов (внук доверенного лица Сталина Вячеслава Молотова, на что он указывает при любой возможности, и пропутинский деятель, склонный к теориям заговора);

(внук доверенного лица Сталина Вячеслава Молотова, на что он указывает при любой возможности, и пропутинский деятель, склонный к теориям заговора); Игорь Додон (Igor Dodon), 2016-2020 пророссийский президент Молдовы;

(Igor Dodon), 2016-2020 пророссийский президент Молдовы; Сергей Караганов (который иногда сравнивает НАТО с гитлеровской Германией и поочередно угрожает и предсказывает гибель Западу – или то, что он считает таковым);

(который иногда сравнивает НАТО с гитлеровской Германией и поочередно угрожает и предсказывает гибель Западу – или то, что он считает таковым); Дмитрий Любинский , посол России в Австрии с хорошими контактами в австрийских деловых кругах и Партии свободы;

, посол России в Австрии с хорошими контактами в австрийских деловых кругах и Партии свободы; просоветский офицер и политик Виктор Алкснис ;

; давний министр иностранных дел Лукашенко Владимир Макей (главная задача которого – за рубежом оправдать репрессии против оппозиции);

(главная задача которого – за рубежом оправдать репрессии против оппозиции); Леонид Слуцкий, депутат ультранационалистической «Либерально-демократической партии России» Владимира Жириновского (в 2018 году женщины-журналисты предъявили Слуцкому обвинения в сексуальных домогательствах).

Российские деятели оппозиции, скептики и критики Путина, правозащитники и экологические активисты напрочь отсутствуют в списке друзей Дубового.

В конце мая 2020 года Дубовый вёл выступление Александра Рара в «Российском центре науки и культуры» в Вене в рамках серии мероприятий под названием «Венские беседы». Этот центр управляется российским федеральным агентством «Россотрудничество», которое – как и «Диалог цивилизаций», Российский совет по международным делам» (РСМД) и «Валдай» и т.д. – является учреждением для проекции «мягкой силы» Кремля за рубежом. Домашняя страница «Россотрудничества» сообщила об этом довольно незамеченном событии [75].

Роль Национальной академии обороны Австрии в сети контактов «Института политики безопасности»

Дубовый и Чанк рассказывают всем, кто хочет (или не хочет) слушать, о своем тесном сотрудничестве с Министерством обороны Австрии. Очевидно, что Министерство этой «стратегия легитимации» «Института политики безопасности» никогда не противодействовало. «Логика», стоящая за этим, проста с субъективной точки зрения «Института политики безопасности»:

«Если даже Министерство обороны зависит от опыта ‚Института политики безопасности‘, то он должен быть серьезным» [76].

А вот и Национальная академия обороны, высшее учебное заведение австрийскихв ооруженных сил в Вене, насчитывающее около 200 сотрудников, вступает в игру. «Profil» назвал её «скандальным заведеним» [77] ещё в 2009 году, и хотя она уже давно не имеет никакого научного значения, её командующий Эрих Читковиц (Erich Csitkovits) мечтает о повышении статуса академии до «военного университета», чтобы войты в историю вооруженных сил Австрии как его учредительный ректор (об этом же уже мечтал и его незадачливый предшественник от Народной партии, Раймунд Шиттенхельм (Raimund Schittenhelm), который не задолго до выхода на пенсию в 2011 году имел дело со скандалом о снятом в академии порнографическом фильме [78]). Читковиц стал бы первым руководителем австрийского вуза без реального университетского образования: в 1994 году он закончил трехлетний Высший офицерский курс (Generalstabskurs) вооруженных сил, который спустя годы был признан «экстраординарной учебой» (Studium irregulare) Венским университетом, за что он был награжден присвоением степени магистра [79].

«Одержимость» научными степенями, также проявленная здесь, время от времени критиковалась в австрийских СМИ, позднее Зеленые подали парламентский запрос в Национальный совет [80]), но это никого не впечатлило в Министерстве обороны. Между прочим, в официальной биографии Читковица не указано ни одного участия в зарубежной миротворческой миссии австриской армии под эгидой ООН [81], что говорит о том, что он завершал свое восхождение до звания генерал-лейтенанта за письменным столом в различных ведомствах. Субъективно можно легко понять его мотивы оставаться в безопасной Австрии: с миротворческими силами ООН на Кипре или на Голанских высотах [82] (между Израилем и Сирией), где буквально над головой свистят пули, он бы находился в нестабильной среде и был бы в значительной степени отрезан от интриг в Вене, которые способствуют карьерному росту.

Возглавив управление Национальной академии обороны, он первым делом вынужден был нанять для себя учителя английского языка из Отдела языков Академии. Тогда возник вопрос, как он на самом деле общался на многочисленных международных форумах, которые ему приходилось посещать из-за своей должности: на немецком языке с переводчиком?! Неужели Минобороны Австрии хочет выставить себя посмешищем за границей?

В январе 2014 года Якунин, тогда (2005-2015) глава Российских железных дорог (РЖД), прочитал лекцию в Национальной академии обороны, после чего отвечал на вопросы из аудитории (или, по крайней мере, попытался создать впечатление, что он это делает). Когда его косвенно спросили о его прошлом в советских спецслужбах, он ответил, что ему себя «не в чем винить»; в других случаях он открыто признавал, что провел более двух десятилетий в спецслужбах. И: «Могу сказать, что эта область хорошо формирует характер, волю, привычки, а также мозг. Это было очень полезно для меня в жизни» [ 83 ].

В постсоветский период советский патриот Якунин превратился в набожного и ультраконсервативного русского националиста. Явную тенденцию к теориям заговора он «унес с собой» из советских времен. Читковиц таким людям предлагает форум – и никого в Министерстве обороны это не беспокоит и не смущает. Но это еще не все: по поводу дискуссии «Австрийский путь к нейтралитету. 60 лет со дня вывода советских войск» 23 октября 2015 года Якунин и Читковиц сидели вместе на подиуме. Местом проведения форума было казино Baden Congress в нижнеавстрийском городе-курорте Баден [84].

Академия национальной обороны также выпускала публикации совместно с «Диалогом цивилизаций». Необходимо прояснить, что в этом также участвовали и так называемый Консорциум «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace-Consortium, PfP-C), а также инициатива НАТО [85]. Австрийская Академия национальной обороны сотрудничала с «Диалогом цивилизаций» по (как минимум) пяти мероприятиям: в ноябре 2017 года в Райхенау-ан-дер-Ракс (Австрия), в апреле 2018 года в Минске (Беларусь), в ноябре 2018 года в Райхенау, в апреле 2019 года [86] в Берлине (Германия) и в ноябре 2019 года снова в Райхенау. РСМД также принимал участие в, по крайней мере, мероприятиях ноября 2018 года («Южный Кавказ: Влияние политических изменений в контексте стратегической нестабильности» [87]) и февраля 2019 года («Восприятие стратегии ЕС в отношении Западных Балкан» [88]). Трагикомично, когда лишь РСМД признал «Диалог цивилизаций» «независимым мозговым центром» [89].

Летом 2020 года известный гамбургский журнал «Der Spiegel» («Зеркало») начал интересоваться данными вопросами и связался с пресс-службой Министерства обороны Австрии. Министерство сообщило, что знало о наличии Якунина в санкционных списках США и Австралии из-за его роли в российской аннексии Крыма и что он был соучредителем «Диалога цивилизаций», однако-де Министерствy неизвестно что «Диалог» подвергался «критике за то, что он является частью стратегии гибридной войны России против Запада».

Более того, пресс-служба на по́лном серьёзе отрицала «сотрудничество» между Минобороны и «Диалогом»: это, дескать, было только «участие» (!) в совместных мероприятиях в рамках PfP-C.

Министр обороны Клаудиа Таннер (Klaudia Tanner) от Народной партии также придерживалась этой линии: в ответ на парламентский запрос партии Neos она настаивала, что не было «прямого сотрудничества» между ее ведомством и «Диалогом».

По словам Таннер, сотрудники «Диалога» имеют «хорошую репутацию», поэтому их и пригласили представители PfP-C на мероприятия [90]. – Видимо, именно такой репутацией пользуются люди Якунина в Минобороны Австрии. А «Диалог» со своей стороны даже отрицал, что имеет какое-либо отношение к Кремлю (!): Он, мол, «не связан со страной или правительством, российсским, французским, австрийским или каким-либо другим» [91].

Другими словами, и Минобороны, и «Диалог» высмеивали расследования журналистов и депутатов. В любом случае, сообщения «Spiegelя» в Австрии освещались несколькими СМИ, включая, в частности, Австрийская телерадиокомпания (Österreichischer Rundfunk, ORF) и ежедневные газеты «Die Presse», «Der Standard», «Kronen Zeitung», «Salzburger Nachrichten» и «Vorarlberger Nachrichten». Позицию Минобороны ни одно издание не оправдывало. Оно, а особенно Национальная академия обороны, легко смогло бы получить информацию о «бизнесе» Якунина из Интернета. Алексей Навальный, самый известный активист российской оппозиции, в 2013 году обвинил Якунина в том, что тот построил свою многомиллиардную бизнес-империю благодаря массовой коррупции.

У Якунина есть «чистейшая мафиозная семья, и она существует благодаря своему мафиозному боссу Владимиру Путину, который дает разрешение на воровство всего вокруг» [92]. И чем Академия национальной обороны продолжает заниматься спустя годы? Она проводит мероприятия с этим же Якуниным, лицо которого, кстати, до сих пор улибается с экранов т. н. внутренней информационной системы Академии.

Очевидное сотрудничество между Национальной академией обороны и Якуниным нанесло (дополнительный) ущерб и без того хрупкой репутации Министерства обороны Австрии, особенно в глазах активных и потенциальных партнеров во многих странах за пределами западных границ России, и актуализировало вопрос о том, в какой степени высокопоставленные чиновники – и Читковиц в частности – интеллектуально (не) соответствуют занимаемым ими должностям.

Дубовой заявил газете «Die Presse», что он «лично не знаком» с Якуниным, хотя в распоряжении редакции есть фотография, на которой они вместе [91]. Контакты Дубового и Якунина, несомненно, длятся несколько лет. Якунин, например, присутствовал на серии лекций, организованных Дубовым на Юридическом факультете Венского университета в зимнем семестре 2012/2013 гг. [94].

Австрийская «Народная адвокатура» (Volksanwaltschaft; независимый орган по рассмотрению жалоб граждан на решения государственных органов) напрямую назвала Дубового «сотрудником» Министерства обороны и Национальной академии обороны [95]. Был / является ли он сейчас отрудником этих государственных учреждений или нет? Как может быть, что это невозможно точно определить? Прикидывается ли Дубовый сотрудником Министерства, Академии, Венского университета, «Института политики безопасности» и т.д. – в зависимости от «повода», и если да, то почему? Это еще одна из бесчисленных двусмысленностей, которые прокладывают профессиональный путь этого человека.

И тот факт, что его тесные отношения с Министерством обороны выливаются в деньги, совершенно очевиден: согласно ответу Таннер 21 октября 2020 года на парламентский запрос, Дубовый получил 27 000 евро за «исследование» на тему «Российские планы обороны и их последствия для Австрии». Это было засчитано – со всей серьезностью, без шуток – как одна из «Персональных и стратегических консультативных услуг» Министерства в первом полугодии 2020 года [ 96 ].

В конце лета 2020 года партия Зеленых в Национальном совете пыталась выяснить роль Густенау с помощью парламентского запроса «в отношении дела Яна Марсалека [Jan Marsalek] и предполагаемых связей с Министерством обороны»: мол, Густенау «на своём посту в Управлении политикой безопасности [Министерства обороны] сотрудничал с «Институтом политики безопасности», связанным с Партией свободы» [97]. Это даже Таннер не стала отрицать в своем ответе на этот запрос. Она также признала, что «представители Национальной академии обороны» также были вовлечены в «сотрудничество» с «Институтом политики безопасности» [98].

Дубовый был и остается «стержнем» между «Институтом политики безопасности» и Национальной академией обороны. Есть свидетельства того, что он посещал международные конференции в качестве «старшего научного сотрудника» этой академии – но как, если (по его собственным заялениям) он никогда не был сотрудником Министерства обороны? И то, что должности «старшего научного сотрудника» в этой академии просто нет, видимо, никого из «спонсоров» и «друзей» Дубового не смутило. Конечно, все это (также) было бы совершенно немыслимо без ведома и согласия Читковица.

Высший офицерский курс, который готовит будущую военную элиту Австрии, традиционно проходит в Академии национальной обороны. Летом 2018 года некоторые из его участников имели возможность принять участие в «летней академии, организованной Александром Дубовым» в Москве.

По официальной информации, «политическая культура» России и «русская душа» были в центре внимания программы [99]. Об этом Минобороны сообщило на своем сайте, но эта информация исчезла где-то между концом сентября и началом декабря 2020 года. Является ли это (дальнейшим) результатом значительных усилий Дубового «замести следы»? Многие из мероприятий, перечисленных в вышеупомянутых «Итогах деятельности Института политики безопасности на 2017-2019 годы», указывают на то, что они проводились совместно с Национальной академией обороны.

Это относилось, например, к лекции («Мировой порядок без Запада? Россия между США, Китаем и ЕС»), с которой выступил Лукьянов в качестве главы РСМД и «научного директора» номинально «международного», но де-факто подконтрольного Администрации президента Путина дискуссионного клуба «Валдай» 25 марта 2019 года в Национальной академии обороны.

Когда Лукьянов появляется на Западе, его там иногда считают одним из «трех ведущих экспертов по международным отношениям России и российской внешней политике и политике безопасности», хотя это, очевидно, не так. В любом случае, Читковиц приветствовал более 130 гостей в Sala Terrena, самом большом зале для мероприятий в здании академии [100]. Лукьянов – один из тех представителей зависимого от Кремля «научного сообщества», которое часто с дерзким, снисходительным и / или угрожающим подтекстом, устно и письменно, «объясняет» и «разъясняет» «Западу» (или тому, что в Москве и в «Институте политики безопасности» считают таковым) политику Путина.

Достаточно прочитать какую-либо из статей Лукьянова или услышать какую-то его лекцию и ничего нового от него уже не узнать. «Добавленная стоимость» от знания все большего числа его письменных и устных заявлений практически равна нулю, тем более что от него не ожидается критического осмысления политики своей страны: это определенно не одна из задач, поставленных РСМД и «Валдаю». И «Институт политики безопасности», и Национальная академия обороны уже много лет «плывут» по этому же фарватеру.

Вальтер Файхтингер (Walter Feichtinger) также внес свой вклад в эту ситуацию. Его хорошо знают в Австрии благодаря многочисленным выступлениям в СМИ, в том числе и на австрийском телеканале ORF. До его выхода на пенсию весной 2020 года, он руководил отделом в Национальной академии обороны. Он всегда очень любил, когда его называли «военным стратегом» или «исследователем стратегии» [101], хотя он никогда не работал в соответствующих структурах (т. е. по стратегии) Министерства обороны. Файхтингер делал совместные с Дубовым публикации– например, об Украине, которую Файхтингер вряд ли обнаружил бы на карте Европы до начала российской военной интервенции в 2014 году. В публикациях можно увидеть и такие неловкости как:

«Остается опасаться того, что всеобщая дискредитация 74-летнего вхождения Украины в состав Советского Союза как периода оккупации усилит существующие социальные разрывы и напряженность и будет иметь фатальные последствия для будущего Украины» [102].

В этом все неправильно, начиная с того, что Украина не могла входить в состав Советского Союза «74 года» уже потому, что он был основан только в 1922 году и распался в 1991 году. Файхтингер «опубликовал» около дюжины книг (что на практике означало, что подавляющая часть работы должна была выполняться его подчиненными) – в основном в дорогих издательствах, где надо платить 10 000 евро или даже больше за каждое издание. Разве он заплатил это из своего личного кармана? Вряд ли. Финансирование этих работ, которые в сумме должны были стоить не менее 100 000 евро, до сих пор неясно (Министерству обороны по уважительным причинам запрещено оплачивать публикации своих сотрудников). Неизвестно, почему начальник Файхтингера Читковиц, с которым он всегда был в особенно хороших отношениях, был так же мало заинтересован в этом, несмотря на полную ответственность руководителя Академии национальной обороны за строгое соблюдение всех нормативных положений (в том числе в области финансов).

И непонятно, куда смотрели и внутренний аудит (Innere Revision) Министерства обороны, военная контрразведка (Abwehramt) и австрийская Счетная палата. Но как такое может быть, когда экономия и целесообразность (Sparsamkeit и Zweckmäßigkeit) – два традиционных бюджетных принципа государственной администрации? И как могло случиться, что Файхтингер, несмотря на неизменно шаткое финансовое положение всего Министерства обороны, за много лет объехал буквально полмира на командировках (за счет налогоплательщиков) и при этом добирался до (если смотреть со стороны Центральной Европы) экзотических мест как южное Чили, Судан, Южный Судан, Афганистан и Южная Корея?

Файхтингер даже не смог самостоятельно завершить свою кандидатскую диссертацию по политологии в Венском университете; для этого ему нужна была «поддержка» сотрудника его отдела в Национальной академии обороны. И Файхтингер нагло и умышленно в нарушение авторских прав подписал своим именем публикации, к которым он, по существу, вообще не имел никакого отношения [103] – лишь бы быстрее и проще расширить свой «список публикаций». Таким образом, он преследовал цель назначения профессором в военном университете, который, как он считал, вот-вот появится на базе Национальной академии обороны. Однако Файхтингеру, которого в то время даже не допустили в Высший офицерский курс (а в 1998 году Файхтингер был введен в центральный аппарат Минобороны по подаче Густенау), пришлось йти на – несомненно, заслуженную – пенсию без такой чести.

Таким образом, каменотёсу, который в конце концов сделает надгробную плиту Файхтингера, не нужно будет гравировать на ней титул профессора. Но пока это не произойдет, Файхтингер, который пристрастился к публичности и вниманию, должен как-то убивать время. «Центр стратегического анализа», который он основал в Вене уже в 2008 году, теперь служит этой цели.

Этьен Берхтольд (Etienne Berchtold) числится одним из членов его «команды» [104]. На своей основной должности Берхтольд является одним из трех пресс-секретарей федерального канцлера Курца и одним из его «ключевых советников по внешней политике» [105]. Как это часто бывает с Файхтингером и Национальной академией обороны в целом, существует полная неопределённость и непрозрачность в отношении финансирования и этого «Центра» (и как не странно, никто не задает критических вопросов, не говоря уже об очень нужном вмешательстве Счетной палаты Австрии).

Конечно, нельзя предполагать, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая весной 2020 года неоднократно жаловалась на свою нищету и на то, что она не получает денег из фонда помощи нуждающимся из-за коронавируса [106], совершенно бесплатно писала документы для Файхтингера [107].

И Кнайсль, выдвинутая Партией свободы в Министерство иностранных дел в конце 2017 года, на свадьбе которой танцевал Путин собственной персоной в августе 2018 года, вряд ли выступает бесплатно на пропагандистском канале RT (ранее Russia Today), для которого она написала текст в котором она сама, среди прочего, решительно выступала за проект газопровода «Северный поток-2», инициированный Путиным [108] – хотя (или потому что?) он увеличит зависимость ЕС от прихотей Кремля, равно как и доходы Путина, которые ему нужны для финансирования его вышеупомянутых войн. Не позднее конца февраля 2021 года Кнайсль освободилась от всех финансовых забот, так как была предложена правительством России в члены Совета директоров нефтяной компании Роснефть (с годовой заработной платой в 500 000 долларов США).

Председателем этого Совета является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, но компания фактически контролируется Игорем Сечиным, доверенным лицом Путина. Заместителем председателя Cовета является немец Маттиас Варниг (Matthias Warnig), в прошлом член коммунистической восточной Германии (ГДР) и сотрудник Министерства госбезопасности (Штази). И, между тем, он в течение трех десятилетий является сподвижником Путина.

Дубовый знаком с Йоханном Франком (Johann Frank), который до начала 2020 года возглавлял Управление политики безопасности Министерства обороны. С апреля 2020 года Франк стал преемником Файхтингера на должности руководителя Отдела миротворчества и управления конфликтами (Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, IFK) Национальной академии обороны.

Эта загадочная кадровая рокировка заставила многих наблюдателей задуматься: почему Франк, который уже успел стать генерал-майором в Управлении политики безопасности, внезапно появился на посту начальника отдела, который занимается обычно бригадным генералом или вообще полковником? Перевод Франка в Академию национальной обороны в целом трактовался как «понижение в должности», причины которого Минобороны старалось замалчивать (что, конечно, не изменило того факта, что ходили – более или менее правдоподобные – слухи). Но ясно одно: Читковиц одобрил это появление Франка в его академии.

Сговор с Валдаем

Тот самый Читковиц позволил подключить и себя, и академию, которой он формально командует, через «Институт политики безопасности» к деятельности «Валдая» – пропагандистского форума Кремля, который также – по словам Антона Шеховцова – особо функционирует как место встречи Путина с ультраправыми политиками [109]. Кстати, с «Валдаем» связан не только Лукьянов, но и Рар; и Кофнер оттуда сделал репортаж для журнала «Compact» [110]. Таким образом, снова замыкаются определенные «круги».

21 марта 2019 года «VI. Европейская конференция Валдайского клуба» на тему «Все вместе или каждый за себя? Перспективы России и ЕС на будущую многостороннюю дипломатию» в сотрудничестве с «Институтом политики безопасности» должна была пройти в Национальной академии обороны. Были приглашены более 100 «ведущих экспертов» из десяти европейских стран, и их список заслуживает более внимательного изучения.

Чанк был назначен первым оратором, Читковиц – вторым, а Андрей Быстрицкий из «Валдая» – третьим. Вступительную дискуссию («Есть ли будущее у многосторонней дипломатии? Перспективы России и ЕС») должен был вести Лукьянов; В дискуссии приняли бы участие заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и упомянутый выше Косачев в качестве председателя комитета Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) по иностранным делам.

Панель «Проблемы безопасности Европы после контроля над вооружениями. Угроза миру и как ей противостоять» должна была включать в себя Штадлера и Михаила Ульянова, постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

И одно из двух запланированных заключительных слов должно было быть произнесено Эрвином Шмидлем (Erwin Schmidl), главой Института стратегии и политики безопасности Академии национальной обороны (Шмидл написал статью в весьма спорном «отчете историков» Партии свободы, которая была написана и опубликована под руководством действующих или бывших партийных деятелей [111]; эта работа подверглась критике со стороны подавляющего большинства независимых австрийских историков).

Однако этот «шар» лопнул еще до того, как взлетел – потому что вечером 17 мая 2019 года стало известно об «Ибицагейте» иа на следующий день коалиция Народной партии и Партии свободы распалась. Многие – и не только австрийские – СМИ сразу же обратили внимание на политику Партии свободы в отнощении России, которая в декабре 2016 года подписала «соглашение о сотрудничестве» с путинской «Единой Россией» (партией, членами которой являются и Косачев, и Марков).

Читковиц в одночасье решил отказать «Валдаю» в предоставлении помещений Национальной академии обороны, и домашняя страница «Института политики безопасности» на некоторое время отключилась. Мероприятие «Валдая» было перенесено в гостиницу Grand Hotel Wien, хотя большая часть австрийских участников отсутствовала в последней версии программы.

Посол Любинский, что неудивительно, был крайне недоволен ходом событий. Но на Facebook’е он все же выразил удовлетворение тем, что не удалось сорвать мероприятие целиком. И: «Внутриполитический кризис в Вене в самом разгаре. Но все это не имеет отношения к России» [112].

Российский государственный телеканал «Россия 24» сообщил о внезапном отказе Читковица от Валдайской» конференции – и не без негодования по поводу поведения «австрийских партнеров» [113]. Действие Национальной академии обороны также было встречено с интересом и/или непониманием на англоязычных сайтах [114]. Это привело к огромному позору не только, но и особенно лично для Читковица: если бы он не пригласил «Валдай» (что он сделал при посредничестве «Института политики безопасности») в свою академию, этот бардак не произошел бы. Но урок оказался тщетным: сотрудничество между Национальной академией обороны и «Институтом политики безопасности» продолжалось – как видно из «Итогов деятельности Института политики безопасности за 2017-2019 годы» – даже после «Ибицагейта».

Также стоит упомянуть о мероприятиях, которые проводились совместно между Национальной академией обороны, «Институтом политики безопасности» и «Европейским институтом по борьбе с терроризмом и предотвращения конфликтов» («European Institute for Counter Terrorism and Conflict Prevention», EICTP), к примеру, лекция Брюса Хоффмана (Bruce Hoffman) 25 сентября 2019 г. Местом ее проведения была Национальная Академия обороны, модератором оказался Дубовый [115]. EICTP был основан Густенау и бывшим (2000-2003) министром обороны Австрии Гербертом Шайбнером (Партия свободы, затем «Альянс за будущее Австрии» – Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ). Все это, конечно, «всего лишь» дополнительные штрихи к истории – или скорее “скандальной хроники” – Национальной академии обороны. Все эти штрихи одинаковы в том, что никаких дисциплинарных или иных последствий в отношении лиц, принимающих решения, никогда не применялось.

В 2014 году Читковиц, которого обычно считают полностью «сопротивляющимся советам», приказал уволить одну из сотрудниц его Академии – политолога по постсоветскому пространству. Три судебные инстанции признали это увольнение незаконным и отменили его без объяснения причин.

В своем окончательном решении Верховный суд Австрии отметил нарушения закона, за которые Читковиц нёс личную ответственность. Но всё это не позволило заинтересованному сотруднику без вины вернуться на своё рабочее место в Национальной академии обороны. Никого в Австрии не интересовало то, что в армиях многих демократических стран приводит к увольнению офицера с лишением прав и привилегий: Читковиц до сих пор сидит «бесспорно» на своем посту. Таким образом, он держит данного колегу дома уже семь лет, не позволяя чем-либо заниматься за свою зарплату (которую министерство должно ему выплачивать). Это означает, что Читковиц просто не выполняет судебные решения – и это «проходит».

В необычно критическом репортаже на австрийском радио в феврале 2021 года, в котором рассматривались связи между Министерством обороны (и, в частности, Национальной академией обороны и Густенау), «Диалогом цивилизаций» и «Валдаем», говорилось:

«В Национальной академии обороны есть немало и вне Австрии известных экспертов по Ближнему Востоку и Балканам, но по России уже много лет никого не было […]. Нехорошие предпосылки для оценки того, с кем мы имеем дело [на российской стороне]» [116].

Фактически, Читковиц поручает «Институту политики безопасности» со своим более чем явным политическим «уклоном» «анализировать» постсоветское пространство на огромные суммы денег – и это несмотря на то, что Минобороны годами балансирует на грани банкротства. В качестве одного из высших офицеров австрийской армии, чье слово имеет вес, он мог и должен был отказаться от финансирования «Института политики безопасности» министерством еще в 2017 году – указывая на то, что соответствующий опыт Национальной оборонной Академии уже давно доступен, и без каких-либо дополнительных затрат присутствует. Однако Читковиц пошел по совершенно иному пути, который привел к продвижению карьеры Дубового.

В принципе, всегда непостижимой была любовь Читковица к «Институту политики безопасности», связанным с Партией свободы, еще и потому, что он с 2004 года был начальником штаба аппарата министра обороны Норберта Дарабоша (Norbert Darabos) от Социал-демократической партии, который также назначил его командующим Национальной академией обороны. Со специфической точки зрения Читковица, Дубовый и Густенау никак не дискредитированы, поскольку он разрешил им обоим преподавать на 22-м Высшем офицерском курсе, который начался в сентябре 2020 года.

У Дубового есть офис в Национальной академии обороны, дверная табличка которого идентифицирует его как «сотрудника проекта» и далее утверждает, что он из Венского университета (по состоянию на сентябрь 2020 года), хотя, как упоминалось выше, он больше не числится среди сотрудников оного (в чем можно убедиться с помощью поиска на сайте университета).

Не менее непонятно, почему Читковиц поддерживал в своей академии некоего сотрудника (работавшего тогда в отделе Файхтингера), который был известен своими ультраконсервативными взглядами, отвергает II Ватиканский собор, иногда при свидетелях хвалит авторитарное австрийское корпоративное государство [Ständestaat] 1934-1938 годов, а также ругает с ярко-красным лицом «запреты на свободные размышления о Холокосте» (эту терминологию можно обычно встретить только среди так называемых «ревизионистов», которые оспаривают или хотят «обсудить» общепринятие представления о Холокосте, иногда переходя черту вплоть до открітого отрицания). Этот сотрудник не боится, что его откровенный антисемитизм в Национальной академии обороны может навредить ему. На самом же деле ему ничего не угрожало – ни при Шиттенхельме, ни при Читковице.

Wirecard, Густенау и некоторые аспекты деятельности Общества Австрийско-Российской Дружбы

22 июня 2020 года прокуратура в немецком городе Мюнхен подал прошение об аресте генерального директора фирмы Wirecard Маркуса Брауна (которого не следует путать с одноименным кассиром «Института политики безопасности»), гражданина Австрии. Затем он сдался добровольно и на следующий день был освобожден под залог в 5 миллионов евро. Его подозревают в подделке счетов и манипулировании рынком.

Wirecard объявила о банкротстве 25 июня 2020 года. Компания признала, что активов на 1,9 миллиарда евро (!) на трастовых счетах в Азии, по всей видимости, просто не существовало. Все это было «щекотливо» еще и потому, что Браун был членом аналитического центра по экономике для канцлера Курца, возглавляемый консультантом по вопросам хозя́йственной де́ятельности предприя́тия Антонеллой Май-Похтлер (Antonella Mei-Pochtler).

С июня 2020 года Wirecard стал объектом пристального внимания общественности в Австрии и Германии.

Ян Марсалек, член правления компании и гражданин Австрии, вероятно, был информатором Партии свободы: согласно газете «Die Presse», он предоставлял этой партии конфиденциальную информацию о некоем «Флориане Ш.» из Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом и из МВД Австрии. «Die Presse» упоминала чаты между «Ш.» и Гуденусом, которые, в частности, касались биснес-интересов с российской «составляющей». Партия свободы решительно отвергла все обвинения в свой адрес [117].

Как бы там ни было, «Флориан Ш.» – это Флориан Штерманн, генеральный секретарь Общества Австрийско-Российской Дружбы, близкий к Народной партии, а также основатель и управляющий директор фирмы EMB Expert Management Consulting GmbH в Вене, компании под названием Russia GmbH с Эрнстом Штрассером (Ernst Strasser) от Народной партии, который был министром внутренних дел Австрии с 2000 по 2004 год и председателем Общества Австрийско-Российской Дружбы с 2003 по 2011 год [118].

Wirecard с 2011 года жертвовала этому Обществу от 10 000 до 20 000 евро ежегодно. С того же года Марсалек (который на протяжении многих лет демонстрировал «близость к России» [119]) и казначей «Института политики безопасности» Маркус Браун были «сенаторами» этого общества, которое также и особенно – хотя и не только этим двум – служило «организации сети личных связей» между Веной и Москвой [120]. Посол Любинский, почетный председатель Общества, дал понять через официального представителя, что действия общества и поведение Марсалека «не имеют ничего общего» [121].

19 июня 2020 года Марсалек вылетел на частном самолете из Австрии в столицу Беларуси Минск. Журнал «Spiegel» истолковал этот факт так, что «становится все более вероятным», что Марсалек «сотрудничал с российскими спецслужбами или даже работал на них» [122]. «Financial Times» придерживался той же линии: Марсалек «прожил много жизней, со сложными и пересекающимися коммерческими и политическими интересами. […] иногда казалось, что они прекрасно вписываются в работу российских спецслужб» [123]. 19 июля 2020 года немецкий «Handelsblatt» сообщил, что Марсалек был доставлен с помощью российской военной разведки (ГРУ) из Беларуси в Россию [124]. Немецкий «Foсus» сделал промежуточный вывод: «Ось Вена – Москва цела. Марсалек явно часто ею пользовался».

При этом, как полагало издание, Общество Австрийско-Российской Дружбы играло важную роль [125]. К сентябрю 2020 года оно насчитывало более 4 000 членов (500 из которых имели право голоса), как физических лиц, так и компаний (включая крупнейшее в Австрии). В 2016 году 16 компаний, включая Wirecard, Magna, Novomatic, Strabag и Signa, платили не менее по 10 000 евро в год. Компании – главные финансисты общества. И Дубовый, и его наставник Густенау, который был близок к Партии свободы на протяжении десятилетий, там часто бывали. «Фокус» назвал Густенау «шарниром» Марсалека к Министерству обороны Австрии [126].

Густенау, как уже упоминалось, был заместителем начальника управления политики безопасности Министерства обороны и связным этого управления с секретариатом Совета национальной безопасности Австрии. Через его стол проходило бесчисленное количество секретных и конфиденциальных документов не только из Министерства обороны. Что-нибудь из этого “попало” к Марсалеку и/или иностранным (и особенно российским) спецслужбам? Было ли это хотя бы расследовано в Министерстве обороны? СМИ и общественность в Австрии пока не имеют никакой информации об этом. Однако нельзя также сказать, что СМИ и общественность (не говоря уже о политиках) настаивали на проведении таких расследований. Поэтому не будет неожиданностью, если Министерство обороны попытается “замять” этот вопрос. В конце концов, это и “сработало” во многих других случаях в прошлом – правда, в ущерб национальной безопасности, а иногда и налогоплательщикам.

В октябре 2015 года Густенау – вместе с приблизительно 400 другими людьми из более чем 50 стран – принял участие в уже 13-й конференции “Диалога цивилизаций” на Родосе. Важность события подчеркивалась тем, что церемония открытия проходила во дворе Родосской крепости, бывшей резиденции великого магистра Ордена Святого Иоанна. С приветственными словами выступили мэр города Родос, греческий митрополит острова – и Якунин. В своем докладе на конференции Густенау, среди прочего, сказал, что Австрия “внешне присоединилась к Германии” (?), но “на заднем плане” строит “стратегическое партнерство с Россией”; таким образом, существует хороший диалог и регулярные встречи [127]

В апреле 2017 года в одном шикарном ресторане в Мюнхене состоялся ужин более чем 20 человек, на котором присутствовали, в частности, бывший президент Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер (Edmund Stoiber), бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель (Wolfgang Schüssel) от Народной партии, а также Марсалек и Густенау. Густенау был проинформирован о планах Марсалека создать 15-тысячный отряд наемников для Ливии (якобы для перекрытия ее южной границы) [128].

Минобороны Австрии признало, что подписало «заявление о намерениях» по этому проекту [129]. Однако всем, кто знаком с политикой безопасности Австрии как минимум поверхностно, трудно представить, какую роль оно ​​смогло бы сыграть в таком приключении в Ливии, где годами бушует гражданская война. В любом случае Густенау, должно быть, с самого начала было известно, что «русские» были полностью «на борту»: он сам писал имейлы предполагаемому сотруднику ГРУ Андрею Чупрыгину (посреднику Марсалека). «Foсus» удивился поведению Густенау:

«Высокопоставленный эксперт по безопасности из государства ЕС [т.е. Австрия] не только участвует в туманном внешнеполитическом проекте, но в процессе планирования еще и находится в прямом контакте с российским офицером-разведчиком» [130].

Вопрос, конечно, здесь в том, куда смотрела австрийская военная контрразведка, тем более что Густенау также занимался многими другими «связанными с Россией» делами.

Так, он участвовал в мероприятиях «Диалога цивилизаций» [131] и появлялся на его канале в YouTube, который называется «DOC TV» [132]. Он также был озабочен продвижением «Северного потока-2», например, в дискуссии, организованной Обществом Австрийско-Российской Дружбы на тему «Отношения между ЕС и Россией. Энергетика – Безопасность – Экономика» 24 октября 2017 года в Вене: модерируемой Дубовым, она не оставила никаких сомнений в общих, то есть пророссийских, предпочтениях в области энергетической политики Густенау, генерального директора австрийской нефтяной компании OMV Райнера Зеле (Rainer Seele) и Рара [133]. Но, наконец, в 2020 году, Густенау пришлось покинуть Управление политики безопасности. Его перевели в Национальную академию обороны и поручили заниматься «исследовательским проектом».

27 января 2021 года члены фракции Neos в Национальном совете передали Таннер еще один парламентский запрос по поводу Густенау и его контактов с Марсалеком [134]. Вопрос номер два в этом запросе гласил: «С какого времени […], кому в вашем Министерстве и откуда было известно о контактах бригадного генерала Густава Густенау с Андреем Чупрыгиным?» Третий вопрос звучал так: «Проверило ли ваше Министерство информацию […] о контактах бригадного генерала Густава Густенау?» Вопрос номер семь: «Есть ли у вашего Министерства какие-либо сведения об Андрее Чупрыгине?» Вопрос номер восемь: «Имеет ли ваше Министерство какие-либо разведданные о бригаднрм генерале Густаве Густенау или его контактах от Службы военной контрразведки Германии (Militärischer Abschirmdienst, MAD) или других европейских органов безопасности?»

Это были самые интересные вопросы, и именно на них Таннер отказалaсь ответить, сославшись на то, что это является служебной тайной. Ее ответ на парламентский запрос не содержал ни одного критического или хоть сколько-нибудь скептического слова в адрес Густенау. Таннер отметила, что новая служебная проверка надёжности проведена не была, поскольку проверка 2014 года «все еще в силе». Таким образом новая проверка не была проведена несмотря на то, что с тех пор стало известно об «отношениях» Густенау (с Марсалеком, Чупрыгиным и т.д.). Вопрос номер 17 парламентского запроса касался контактов Минобороны и конкретно Густенау с «Диалогом цивилизаций».

Ответ Таннер был трагикомичным: согласно «имеющейся у нее информации», никакого «официального участия» Густенау в мероприятиях «Диалога» не было: Таннер утверждала, что выступление Густенау на конференции «Core Europe and/or Greater Eurasia: Options for the Future», организованной «Диалогом» в Берлине 1 декабря 2016 года, состоялось во время его личного отпуска. Неужели Густенау брал каждый раз отпуск для посещения мероприятий Якунина? Это само по себе было бы очень необычно, поскольку посещение таких мероприятий является не совсем типичным способом отдохнуть.

Ответ Таннер создаёт впечатление, что существуют на самом деле «два Густенау»: Первый был заместителем начальника Управления политики безопасности Минобороны, второй – «частное лицо», – посещал мероприятия Якунина в свободное от работы время, не имея отношения к Минобороны. Также Таннер не упомянула в своем ответе того, что в отношении Густенау не было даже внутреведомственного дисциплинарного расследования, и тем более не было речи о досрочном увольнении с военной службы в порядке дисциплинарного взыскания (что в большинстве демократических стран, несомненно, стало бы следствием его поведения).

На очередном генеральном собрании Общества Австрийско-Российской Дружбы 15 сентября 2020 г. произошёл «переворот»: председателя Рихарда Шенца (Richard Schenz) и его заместителя Кристофа Мацнеттера (Christoph Matznetter) не переизбрали – оба вице-председатели Экономической палаты Австрии, Мацнеттер также является членом Национального совета от Социал-демократической партии. Затем Шенц заявил, что ввиду скандала с Wirecard Штерманну предложили больше не баллотироваться на пост генерального секретаря.

Однако все вышло совсем не так, как планировалось. Штерманн и Гуденус активизировали многих членов общества (часто принадлежащих или тесно связанных с Партией свободы). Так, новым председателем стал приятель Штерманна Максимилиан Кристоф Габсбург-Лотринген (Maximilian Christoph Habsburg-Lothringen). Он утверждал, что не принадлежит ни к какой партии и вообще «аполитичен». Он работает в России 17 лет; в своем «семейном офисе» (Family-Office) он, мол, помогает россиянам в Австрии и австрийцам в России. Интересным является его открытое признание того, что он «не демократ» [135].

Президиум Общества Дружбы был сокращен и теперь состоит только из Габсбурга-Лотрингена, генерального секретаря Маркуса Штендера (Markus Stender; ранее адвокат Штрассера) и финансового директора Вольфганга Райтхоффера (Wolfgang Reithoffer). По состоянию на середину февраля 2021 года на сайте Общества не указывались имена членов его правления, а лишь кратко говорилось, что в его состав входят «многочисленные высокопоставленные лица» [136]. Что этому обществу нужно скрывать?

В проекте доклада коалиционных фракций ХДС/ХСС и СДПГ в Комитетом по расследованию по Wirecard’а немецкого Бундестага, все еще не опубликованному по состоянию на середину июня 2021 года, говорилось, что можно предположить, что Марсалек «получил контакты с российскими спецслужбами через Общество австрийско-российской дружбы, что также пошло ему на пользу, когда он бежал и скрывался» [137]. Это должно было бы сделать данное “общество дружбы” в Австрии предметом интереса органов безопасности. Однако о каких-либо конкретных мерах ничего не сообщалось.

Заключение и выводы

Ганс Раушер (Hans Rauscher), один из самых известных австрийских журналистов, назвал «Диалог цивилизаций» «головокружительным российским дезинформационным агентством», с которым австрийское Минобороны проводило совместные мероприятия;

«вовлечены люди из Партии свободы – это необходимо раскрыть. Но почему это никого не удивляет?» [138]

Фактически этот «Диалог» – инструмент, используемый российской «мягкой силой» для распространения и популяризации политических позиций Кремля на Западе. Если австрийское Минобороны утверждает, что не знало об этом, тогда оно связывалось не с теми людьми. Конечно, нельзя было ожидать, что «Институт политики безопасности» и Дубовый забьют тревогу, поскольку они являются частью проблемы, а не решения. Гораздо сложнее объяснить, почему структурные подразделения самого министерства такие, как военная контрразведка и военная разведка (Heeres-Nachrichtenamt), не предупредили о необходимости проявлять осторожность.

Или они предупреждали об «Институте политики безопасности», «Диалоге» и/или Якунине, но их не слушали? На самом деле все это необходимо срочно прояснить, но этого не следует ожидать от самого Министерства обороны. Окончательное разъяснение точной роли Академии национальной обороны также отсутствует.

Не может быть принципиально никаких сомнений в том, что «Диалог» проник в Минобороны именно через Академию (и через «Институт политики безопасности»). Командующий академией Читковиц несет полную личную ответственность за это.

«Институт политики безопасности» утверждает, что она предоставляет «основанные на фактических данных консультации по вопросам политики на основе научного анализа» [139], и Дубовый отрицает какие-либо пророссийские тенденции [140]. Однако, учитывая фактические обстоятельства, это просто издевательство. Это учреждение осуществляет лоббирование и пропаганду, в том числе за счет налогоплательщиков, и уж точно не в интересах Австрии.

Нельзя допустить, чтобы Чанку (и другим) сошло с рук утверждение о том, что «Институт политики безопасности» является «беспартийным». Он не де-юре, но де-факто предприятие Партии свободы, которому Минобороны добавляет через платежи и «сотрудничество» (крайне сомнительную) «легитимность». И между «Институтом политики безопасности», Дубовым и Партией свободы с одной стороны, и пресс-службой Путина с другой, тяжело найти зазор. А это, в свою очередь, ставит под больше сомнение исследования в области общественных наук и, в частности, в сфере политики безопасности в Министерстве обороны, которые оказывают значительное влияние на разработку основополагающих документов австрийской политики безопасности.

Парламентские запросы, «плохая пресса» «Института политики безопасности», бесчисленные сомнительные или нуждающиеся в разъяснении события не только финансового характера вокруг «Института политики безопасности», а также вокруг его основателей и сотрудников и, не в последнюю очередь, его политическая ориентация в течение многих лет не привели к разрыву Национальной Академии Обороны или всего Министерства Обороны с этим учреждением.

Кое-кто с прекрасными связями в Министерстве явно не хотел прекратить «сотрудничество» с этим лжеинститутом любой ценой (причем «цену» следует понимать в буквальном смысле).

Лишь в конце июня 2020 года министр обороны Таннер объявила, что не будет продлён контракт о финансировании «Института политики безопасности», срок действия которого истек в конце 2020 года. Она также хотела создать комиссию чтобы изучить, почему Министерство предоставляло финансирование разнвм НПО (среди них и «Институт политики безопасности»), но в то же время постоянно жаловалось на нехватку средств для себя [141].

Для Министерства обороны не противозаконно вступать в партнерские отношения с игорной корпорацией для финансирования «Института политики безопасности», состоящий из двух человек, явно политически не нейтральных. Однако же впечатление создается ужасное и не достоиное федерального министерства – и, конечно, не только на фоне нашумевшего «дела казино» о назначении Сидло членом совета директоров Casinos Austria по вопросам «финансов и соблюдения нормативных требований» – поста, который он занимал в 2019 году всего несколько месяцев, и его история до сих пор волнует средства массовой информации, политику и правосудие в Австрии.

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