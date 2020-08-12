Обращение к белорусам, которые организовывают иновещание

Дорогие белорусы!

Восхищаюсь вами и поддерживаю вас. Смотря на фото и видео событий с Беларуси, я почувствовала то дуновение свободы, которое живило Евромайдан в моей родной Украине. Тогда я присоединилась к активистам, которые о Евромайдане рассказывали иностранной аудитории, противостоя российским и государственным нарративам и донося видение мира протестующих.

Я уверена, что многие из вас делают сегодня то же самое.

Наше СМИ, созданное на Майдане, работает до сих. За последнюю неделю мы много писали о протестах в Беларуси и планируем делать это в дальнейшем. Наш опыт позволяет говорить о том, чего ищет иностранная аудитория. Поэтому разрешите мне поделиться некоторыми уроками последних шести лет.

1). Ваши СМИ пишут для белорусов. Для внешней аудитории это недоступно, за исключением журналистов, погруженных в тему. Но вы же хотите, чтоб ваш месседж разошелся пошире, правда? Тогда нужно научиться переноситься в мокасины тех людей, которые ничего не знают о Беларуси. Находить то, что важно, объяснять то, что важно. Почему все эти события имеют значение, почему они важны? Вот вопросы, которые мы перед собой ставим кажный день.

2). Качество переводов – это главное. Никто не будет читать плохой перевод, поверьте. Но иногда не нужен весь перевод. Иногда он касается гиперлокальных вещей – их нужно вырезать или пересказывать. Не пишите о том, что неважно. Изучите, как о протестах пишут англоязычные журналисты в Твиттере. Это особое искусство. Его нужно освоить. Смотрите примеры здесь: https://twitter.com/i/lists/1292389747613216768 .

3). Есть внешняя аудитория, которая могла бы вас поддержать. Но у нее есть очень много вопросов, она ничего о вас не знает. Насколько Беларусь пророссийская? Почему вы вообще протестуете? Что означало жить под Лукашенко? Может, не стоит вас поддерживать, потому что Россия захватит Беларусь, если повалят Лукашенко? Последний вопрос, кстати, наиболее актуален. На все эти вопросы нужно искать ответы. Люди в цивилизованном мире не могут себе представить ваши реалии. Нужно проактивно находить их запросы и членораздельно их удовлетворять. Мы можем с этим помочь, присылая запросы от нашей аудитории.

4) Вам нужно построить коммуникационную стратегию. Вас будут атаковать нарративами. У нас это было: «майдановцы – это праворадикалы». Подобные атаки уже начались и на вас. Раннее определение и противодействие критично важны. Если вы сами не будете рассказывать о себе, это сделают другие, и совсем не с благими целями. Определитесь с ключевыми месседжами, которые вы хотите донести миру, и сосредоточьтесь на них. Если опровергать фейки, то так, чтобы усиливать ваш основной нарратив. «Вот Лукашенко хочет показать миру, что мы праворадикалы. На самом же деле, посмотрите на фото этих женщин. В протесте участвуют все слои населения, и их достало жить в диктатуре, а «праворадикалами» уже пробовали очернить демократический протест на Евромайдане». Те, кто вас атакуют, организованны, имеют много ресурсов, и будут повторять одно и то же все время. Вам тоже нужно быть организованными и твердить свое.

5) Эффектный прием – публикация субтитрованных видеообращений. Например, со штаба Тихановской. Эти видео могут вставлять себе в материалы СМИ, использовать в Твиттере журналисты. Быстрый перевод таких ключевых сообщений может вас раскрутить в самом начале.

7) Еще один эффектный прием – прямая речь активистов. Будьте гидом ваших читателей в мир протестующих белорусов. Что вы чувствуете? Почему выходите? Что с вами делает ОМОН? Описать ситуацию изнутри сможете только вы!

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6) Создайте базу активистов, которые могут общаться со СМИ. Пусть он будет доступен и на виду.

Мы готовы вам помогать и распространять ваши материалы.

Пишите! Живе Беларусь!

С уважением,

Аля Шандра, редактор euromaidanpress.com

Facebook.com/alyashandra, [email protected]

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