Vacancy: Fundraising communications manager

Euromaidan Press, an independent English-language online media outlet covering Ukraine, is looking for a Fundraising Communications Manager to expand our funding channels and strengthen our Patreon community.

About Us:

We fight against Russian disinformation and bring the truth about Ukraine to the world. We value effective, meaningful actions and have no patience for the mere appearance of activity.

You’re the right fit if you can:

Increase media revenue through consistent and systematic fundraising efforts. Create compelling ideas and messages, write fundraising content, design visuals, and publish on our website and social media. Work with the leadership team to launch and evaluate the feasibility of commercial partnerships. Identify, attract, and retain patrons and sponsors to support the media. Grow and engage our Patreon community through strategic, ongoing campaigns. Build and nurture relationships with donors, patrons, partners, and our community. Continuously refine and enhance our fundraising strategy to maximize effectiveness.

Candidate requirements:

Results-driven mindset with a focus on achieving tangible outcomes.

Ability to quickly learn new skills and adapt to evolving tasks.

Previous experience in fundraising, sales, partnership management, or related fields.

Be able to convey the value of partnerships persuasively.

Ability to run effective communication campaigns in collaboration with the team—from developing ideas and writing texts to setting up and analyzing website tracking (we’ll provide guidance and support).

Creativity and initiative, consistently generating new ideas for fundraising.

Strong self-organization skills, capable of developing, planning, and managing structured processes and projects from scratch.

Good command of Ukrainian, proficiency in English (B2+), both written and spoken.

Bonus Points If You Have:

Experience working in media.

A track record of building engaged communities.

What we offer:

Full-time remote position with a flexible schedule.

with a flexible schedule. 24 calendar days of paid vacation + 10 paid sick days.

Competitive salary : fixed monthly rate + commission based on funds raised.

: fixed monthly rate + commission based on funds raised. A supportive, values-driven team.

A chance to directly impact independent media growth and promote Ukraine’s global image.

Apply by sending your resume to euromaidanpress (a) gmail.com with the subject “Vacancy: Fundraiser.”

Менеджер з фандрейзнингових комунікацій

Euromaidan Press, незалежне англомовне онлайн видання про Україну, шукає Менеджера/ку з фандрейзингових комунікацій, що залучить додаткові канали фінансування для нашого медіа та посилить спільноту патронів.

Про нас: боремо російську дезінформацію, доносимо світові правду про Україну. Любимо ефективні, осмислені дії, не любимо імітацію бурхливої діяльності.

Ви наша людина, якщо зможете:

Збільшити доходи медіа через постійний та системний фандрейзинг Створювати ідеї та меседжі, які працюють, писати фандрейзингові тексти, робити картинки, постити це все на сайті та соцмережах В співпраці з керівництвом медіа, запустити напрям комерційних партнерств та оцінити життєздатність цієї ідеї Знайти та утримати меценатів для медіа Наростити та розвинути спільноту патронів через систематичні кампанії Підтримувати та розвивати стосунки із донорами, меценатами, спільнотою та партнерами Покращувати ефективність фандрейзингової стратегії

Вимоги до кандидата/ки:

Працювати на результат Швидко освоювати нові навички та задачі Мати попередній досвід у фандрейзингу/продажах/управлінні партнерствами або зв’язаних сферах Вміти переконливо доносити цінність партнерства Могти проводити ефективні комунікаційні кампанії в співпраці із командою: від розробки ідей до написання текстів до налаштування та аналізу міток на сайті (все покажемо і пояснимо) Бути креативним та ініціативним: постійно генерувати нові ідеї для залучення коштів Мати добру самоорганізацію: розробляти, планувати та управляти системними процесами та проектами з нуля Мати добру англійську, як усну, так і письмову: В2 +

Буде перевагою:

Досвід роботи в медіа Досвід розбудови спільнот

Умови роботи:

Повна зайнятість

Дистанційна робота та гнучкий графік

Відпустка 24 к.д та 10 к.д. лікарняних

Конкурентоспроможна заробітна плата: фіксована помісячна ставка + відсоток від залучених коштів

Ціннісна та підтримуюча команда

Можливість прямого впливу на розвиток незалежних медіа та просування бренду України в світі

Надсилайте резюме на адресу euromaidanpress (a) gmail.com з темою Vacancy: Fundraiser